壹傳媒清盤｜陳茂波根據《公司條例》入稟原訟法庭提出清盤呈請

政府今天（29日）公布，財政司司長陳茂波已根據《公司條例》賦予的權力，向原訟法庭提交將壹傳媒有限公司清盤的呈請。

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政府表示，財政司司長在7月28日，經考慮公眾利益，委任陳錦榮為審查員調查壹傳媒的事務。在9月14日，審查員向財政司司長提交了一份中期報告。在考慮過中期報告後，財政司司長認為出於公眾利益須將壹傳媒清盤，而決定向法院提交有關呈請。

證監會相信將壹傳媒清盤符合公眾利益

政府亦指，證監會亦按《證券及期貨條例》（第571章）對壹傳媒進行廣泛的查詢，並將從查詢取得的與呈請有關的重要資料及證據，提供予財政司司長。根據其取得的資料及證據，證監會也相信將壹傳媒清盤是符合公眾利益。

政府續指，根據《條例》第879（1）條，財政司司長可以提請將一個法人團體清盤，如果他按任何指明材料以公眾利益，認為某個可以根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）清盤的法人團體應予以清盤，則他可提出呈請將它清盤。