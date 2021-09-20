壹傳媒59間關聯公司委任兩美國人任董事　一人為資深影視製作人

壹傳媒集團被保安局凍結資金，所有董事辭任，即將清盤。《香港01》發現，包括蘋果日報、壹週刊在內的多間壹傳媒集團子公司，近日委任兩名美國人董事，二人皆報住美國，其中一人為資深影視製作人。

壹傳媒前主席葉一堅，僅保留擔任一間本地公司的董事，但同時新出任多間非本港公司的授權代表。



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同擔任59間關聯公司董事

壹傳媒集團被控違反《港區國安法》後，旗下多間公司的董事先後辭職，但多間子公司於8月先後委任兩名美國人出任新董事。

新董事為John Christopher MacNeil及Laurence Leavitt Zuckerman，二人被委任為59間公司的董事，當中大部份皆是直接都與壹傳媒旗下刊物有關，包括蘋果日報有限公司、蘋果訂閱服務有限公司、蘋果日報印刷有限公司、壹傳媒出版有限公司等；還包括銘諾地產控股有限公司， 該公司持有將軍澳工業邨駿光街3號百樂門印刷廠的地皮。

根據公司註冊處資料，二人均用美國護照註冊，申報的地址亦在美國境內，除該59間公司外，在港並未持有其他公司。委任新董事的文件均於9月2日遞交至公司註冊處。

John MacNeil是其中一名獲委任的新董事，為美國資深電影、電視製作人。（Endicott College）

John MacNeil為資深影視製作人

John MacNeil為資深電影、電視製作人，在行內有逾30年經驗。

他現時是美國恩迪科特學院的董事會、麻薩諸塞州製作聯盟（Massachusetts Production Coalition）創會成員，同時於美國經營製作公司，及出租攝影器材業務。

壹傳媒集團前主席葉一堅已辭去多間相關公司董事，但8月起新出任多間非香港公司的授權代表。（葉一堅Facebook）

葉一堅新出任多間非本港公司授權代表

壹傳媒集團前主席葉一堅已辭去多間相關公司董事，現時只留任壹傳媒管理服務有限公司董事，及由8月起新出任多間註冊非香港公司的授權代表。

壹傳媒集團被控違反《港區國安法》並停運，旗下多間公司的董事先後辭職。（資料圖片／羅國輝攝）

黎智英被拒行使股份

壹傳媒集團9月5日公告，集團所有董事辭任，包括前集團主席兼非執董葉一堅、獨立非執董Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁，公司亦將清盤。

同樣被控違反國安法、正在還押的集團創辦人黎智英，早前向法庭要求行使其被凍結的壹傳媒集團股份，以處理清盤、委任董事的事宜，惟於9月17日被法庭拒絕。

集團創辦人黎智英，早前向法庭要求行使其被凍結的壹傳媒集團股份，以處理清盤、委任董事的事宜，惟於9月17日被法庭拒絕。（資料圖片／張浩維攝）

壹傳媒及蘋果日報多名高層涉違反國安法被捕後，被保安局凍結《蘋果日報》三間關連公司、約1,800萬元資產。

集團6月停運後，遭科技園指控違反租約，入稟要求集團歸還位於將軍澳工業邨駿盈街8號的壹傳媒大樓地皮。

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保安局局長鄧炳強本月15日又指，蘋果印刷公司位於將軍澳的廠房，屬與違反國家安全罪行相關的財產，再引用《國安法》凍結該廠房。