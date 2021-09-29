光城者案｜7男女涉煽動顛覆政權被拒保釋　4人未成年最年輕僅15歲

組織「光城者」早前被指違反《國安法》，警方國安處於7月拘捕多人。國安處昨以「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪起訴4男3女，包括一名年僅15歲的女生。案件今（29日）在西九龍法院提堂，暫無須答辯，控方申請押後案件至11月3日再訊，以待準備文件轉介至區域法院。署理總裁判官羅德泉拒絕各被告的保釋申請，所有被告還押候訊。



7名被告4人未成年

7名被告依次為：16歲阮姓中六男生、蔡永傑（20歲，倉務員）、15歲女生、16歲梁姓中六女生、陳右津（25歲，男售貨員）、16歲中五男生，及郭文希(18歲，中六女生）。

除了因另一宗「光城者」案件被還押的被告郭文希外，其他被告均有保釋申請，並同樣遭到控方反對。羅官聽罷辯方陳詞後，拒絕6名被告的保釋申請，其中16歲中五男生保留8日保釋覆核權利。

涉煽動他人顛覆國定政權

他們被控於2021年1月10日至2021年5月6日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以下以武力，威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度;（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

此外，被告阮姓中六男生及蔡永傑另涉一宗中學爆竊案，被控入屋犯法罪，早前獲錢禮主任裁判官批准保釋。女被告郭文希則因涉另一宗串謀恐怖活動案而遭還押。

控方今日由高級檢控官李庭偉代表，眾被告則分別由大律師魏俊、莊靜敏、黃纓淇，及助理律師陳奕勤等人代表。

案件編號：WKCC3965/ 2021