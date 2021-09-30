10.1國慶｜曾遭縱火旺角滙豐已「卸甲」　部份港鐵站鐵板重重

2019年爆發反修例示威浪潮，大部分港鐵站遭受暴力示威者破壞，港鐵其後在部分車站大堂和月台加裝鐵板。據知，因應示威活動減少，社會逐漸回復平靜，部分港鐵站已陸續「卸甲」，僅餘少數港鐵站「高度設防」，當中曾被縱火的將軍澳站，玻璃外牆至今仍然封上鐵板。

當年有不少銀行都成為破壞目標，位於旺角的滙豐銀行亦曾被毀壞，惟近月已拆除兩層高木板；不過，包括中國銀行在內的中資銀行，有部份分行至今仍然圍封，市民出入均要穿過圍板。



曾被縱火的將軍澳站，玻璃外牆至今仍然封上鐵板，無法如之前引入自然光。（盧翊銘攝）

+ 2

反修例風波期間，多個港鐵站被縱火、打爛玻璃、拆毀入閘機等，港鐵曾在外牆、月台幕門加裝鐵板，車務控制室安裝鐵欄，並派駐前「啹喀兵」看守。據悉，社會氣氛逐漸回復平靜，部分港鐵站已陸續「卸甲」，恢復示威前面貌，但仍有少部分保留保護設備。。

▼2019年反修例風波的將軍澳站▼



+ 6

將軍澳站仍圍鐵板 港鐵：不時檢視及更新車站設施

將軍澳站是其中一個破壞嚴重的港鐵站，2019年10月起，曾經多次被縱火及毀壞，玻璃外牆至今仍然被巨型鐵板密封，以往通明的大堂「不見天日」，站內有張貼法庭「禁制令」，禁止任何人非法破壞及妨礙港鐵運作。

港鐵表示，一直致力為乘客提供安全及可靠的鐵路服務，不時檢視及更新車站設施，包括因應2019年公眾活動而加設的安全措施。

位於旺角的滙豐銀行分行數月前拆除外圍木板，回覆舊貌。（孔繁栩攝）

▼2019年反修例風波的旺角滙豐分行▼



+ 3

滙豐數月前拆圍板 旺角中銀仍圍封

警方2019年將支援示威被捕人士的籌款平台「星火同盟」資金凍結，有網民質疑與滙豐銀行有關，位於旺角的滙豐銀行分行成為破壞目標，分行外牆被兩層樓高木板包圍，僅保留出入口，至數月前才拆除。

至於備受針對的中資銀行，在經常爆發示威的旺角區，中國銀行、工銀亞洲等分行仍然有木板圍封。不過，並非所有分行都被木板圍起，其中一間位於彌敦道的中銀分行未見受影響，保留玻璃外牆示人。

+ 1

▼2019年反修例風波的旺角中銀分行▼



+ 2

至於曾經發生「火燒聖誕樹」的九龍塘又一城商場，玻璃欄杆亦遭毀壞，一度要加裝鐵欄作為臨時措施。該商場已在多個月前將鐵欄「解封」，並重新安設玻璃欄杆。

▼2019年反修例風波的又一城▼

