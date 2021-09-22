十一國慶黃金周Staycation　旺角帝京酒店一晚近千元貴去年45%

本港新冠肺炎疫情持續逾30日本地清零，但仍未與內地通關，酒店業首當其衝受打擊。過往十一黃金周是旅遊業旺季，酒店房價必定上升，《香港01》今日（22日）透過住宿網站查閱5間酒店的房價，比較10月1日的房價，發現與去年相比，旺角帝京酒店的房價大升45.2%，達907元，銅鑼灣珀麗酒店的高級房房價亦升至321元，上升逾三成。

不過，亦有酒店房價下跌，灣仔的灣景國際酒店，高級大床房房價為375元，按年下跌27.5%。



十一國慶部分酒店房價。

國慶假期與周末相連可放3日

今年10月1日國慶假期為星期五，市民可在毋須請假的情況下，可以連放3日假。疫情影響下，近兩年無法外遊，不少市民轉到本地酒店渡假。《香港01》今日查閱酒店價格網站Trivago、Booking.com、Agoda、永安旅遊，搜羅5間市區酒店，抽取於國慶假期最便宜的房格，發現與去年相比，部份酒店房價大升，但亦有個別下跌。

部分酒店同類客房去年及今年十一國慶假期房價比較。

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文華東方市景房按年貴100元

香港珀麗酒店、文華東方酒店、帝京酒店的房價均比去年高，其中帝京酒店由去年624元一晚，升至今年的907元，升幅達45.2%；位處銅鑼灣的香港珀麗酒店，從243元升至322元，升幅達32.1%；文華東方酒店的市景雙人房則由3,168元，昂貴約100元，升至3,278元，微升3.5%。

灣景國際酒店及青逸酒店房價跌

跌價方面，以灣景國際酒店最為顯著，從去年的517元減至375元，跌幅達27.5%；青逸酒店亦由257元，微跌至221元，跌幅14%。

國慶假期緊接周六、日，記者亦翻查9月30日至10月3日的房價，部份酒店的平均每晚房價會較只訂一晚便宜，例如文華東方酒店，記者嘗試預訂時，發現有折扣優惠，減去其中一晚的價錢，因此只需8,360元，平均一晚2,786元。