10.1國慶｜盤點警隊新裝備　引入胡椒球手槍及水槍　升級防暴裝

十一國慶將至，過去兩年國慶日，本港都爆發示威衝突，盤點過去一年，警隊的武器及裝備都大有提升，至少引入兩款非致命新手槍，分別為「胡椒球半自動手槍」及「胡椒水劑手槍」。前者可發射6顆胡椒球，可「癱瘓」目標15分鐘，後者可連發4槍，效力達45分鐘。防暴警員亦換上新款「蛙服」防暴裝，高領防割頸，在七一刺警案後，前線警會按風險加穿「防刺戰術背心」執勤。



《香港01》製圖

去年7.1遊行期間，《香港01》拍攝到灣仔鵝頸橋底有警員制服示威者時，舉起PepperBall公司生產的TCP系列胡椒球半自動手槍。（資料圖片／鄭子峰攝）

「胡椒球半自動手槍」擊中失去能力15分鐘

警隊引入的非致命武器，其中一款為美國PepperBall公司生產的「胡椒球半自動手槍」，去年7.1遊行，防暴警員在銅鑼灣鵝頸橋底制服示威者時，就曾拔出該款手槍防衞。

廠商資料顯示，「胡椒球半自動手槍」適用.68口徑子彈，達10至15焦耳，有兩個6發子彈彈匣。被胡椒球擊中會立即失去能力15分鐘，包括可能頭痛、頭暈、流鼻水、皮膚灼痛、喘氣、阻礙呼吸、咳嗽、無法睜眼等，嚴重可致眼睛充血一小時，但無永久性傷害。

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「胡椒水劑手槍」效力達45分鐘 「特務警察」配備

另一款為瑞士武器生產商Piexon的「胡椒水劑手槍」，於今年8月的警隊招募日曝光。據了解，目前已交由衝鋒隊（EU）試用，未來陸續安排各部隊試用，而部份來自其他紀律部隊的「特務警察」，亦已受訓配備。

「胡椒水劑手槍」使用拋棄式彈匣，裝有四發胡椒噴射劑，各劑容量約9毫升，可做到四連發，有效發射距離為7米，任何風力及雨勢都可以使用，胡椒水劑效力達45分鐘，距離1.5米下發射速度為每秒97.6米，但切勿在1.6米內射擊臉部及眼睛。

「蛙服」高領設計防割傷

警隊保護裝備方面，因應2019年反修例示威有防暴警察被利器割頸後，警隊去年起引入新防暴裝「蛙服」（Frogskin），它採高領設計，可保護頸部免被割傷，與舊款「韓國仔」（Internal Security Kit）一樣，具防割、阻燃、抗水及化學品腐蝕性能，不過物料較輕巧、柔軟及排汗。

在今年7.1回歸日，銅鑼灣發生刺警案， 警隊安排前線人員穿着具防刺功能的戰背心執勤，以保護警員抵擋突如其來的襲擊。

警隊亦在去年10月起，為防暴警添置數碼動態攝錄機，配置在防暴警頭盔上，可拍攝高清片段，有4K解像度，並攝錄機防水、防撞。另外，警方將會添置小型水炮車，更換裝甲車，並繼續研究引入電槍。