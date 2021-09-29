中式步操｜警教官談學習挑戰：用繩量動作整齊度、發口令練到聲沙

《港區國安法》通過後，駐港解放軍人員今年初在黃竹坑香港警察學院，向本港五個紀律部隊提供中式步操儀仗培訓，並在今年4月中「全民國家安全教育日」開放日首次向公眾表演中式隊列。

警察學院步操教官胡子彬接受《警聲》訪問時，談及學習中式步操的挑戰，指過程花了不少時間學習正確站姿，步伐必須穩健及鏗鏘有力，亦要學習聆聽和發出不同口令，嗓子因不斷練習而變得沙啞。



每步要有聲原來有技巧：用力以腳掌着地

胡子彬是接受過中式隊列培訓的其中一員，形容學習過程殊不容易，「我們在首個星期的訓練中花了許多時間學習正確站姿。」除了保持挺胸、收腹及昂首外，亦要表現自信和堅毅。中式隊列講求「軍姿」與動作一致，步伐必須穩健及鏗鏘有力，他指出「正步」也是一大挑戰，動作須整齊一致，壓着腳尖踏出每一步，並用力以腳掌着地，每步也要着地有聲。

另一個挑戰是學習聆聽和發出不同口令，他說：「發出中式隊列的口令時必須發音洪亮，並講求高低音和節奏的運用。我們花了不少時間適應各種口令，嗓子亦因不斷練習而變得沙啞。」

▼9月18日，香港警察學院結業會操情況▼



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解放軍教官用繩拉起直線量度動作整齊度

中式隊列非常講求「精準」。解放軍駐港部隊教官訓練時會用繩子拉起直線量度各個動作的整齊度，例如擺臂幅度、槍支位置及走「正步」時腳掌與地面的高度。人員經反複練習及修正後，才漸漸掌握中式隊列的技巧。

胡子彬十分敬佩駐港部隊教官的專業態度，「他們對學員要求嚴謹，對每個動作都一絲不苟。他們亦會耐心教導、因材施教、循循善誘，是我們教官的好榜樣。」