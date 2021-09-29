曾助斯諾登在港匿藏　滯港斯里蘭卡4人難民家庭獲加拿大收留庇護

美國中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）在2013年，因向媒體披露美國政府內部的機密文件而被追緝，他一度逃至香港匿藏。非牟利難民組織For the Refugees公布，當年曾協助他在香港藏身的一個斯里蘭卡四人難民家庭，獲加拿大批准庇護定居，已經抵達多倫多，將轉往Montreal（蒙特利爾）展開新生活。



近期最知名的吹哨者事件，美國中央情報局（CIA）前職員斯諾登，因向媒體披露美國政府內部的機密文件而被追緝。（截取網絡）

For the Refugees表示，來自斯里蘭卡難民家庭一家四口，凱爾拉帕塔（Supun Thilina Kellapatha）、其妻子諾尼斯（Nadeeka Dilrukshi Nonis），以及他們兩個孩子（Sethumdi 和 Dinath），昨日已抵達多倫多，之後將會前往蒙特利爾展開新生活。

3個正尋求庇護的家庭曾收留斯諾登避過追捕。(AP)

仍有一名涉事難民留在香港

For the Refugees表示，四人終於可在加拿大展開新生活，為他們終於結束苦難感到高興。不過，目前仍有一名難民Ajith Pushpakumar留在香港，另一家庭早已獲得接收，組織形容他仍然處於危險之中，呼籲加國政府盡快批准庇護申請。

翻查資料，本來是中情局僱員的斯諾登披露美國國安局涉及大規模監控的「稜鏡」計劃，他2013年6月從夏威夷飛到香港，以美麗華酒店為落腳點。他向幾位外國記者爆料後便失蹤，兩周後飛往俄羅斯莫斯科。