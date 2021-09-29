Clockenflap復辦再落空　主辦方：政府規定須入坐及禁飲食難舉行

大型戶外音樂節Clockenflap過去兩年因社會事件和新冠肺炎疫情停辦，今年3月原宣布會於11月復辦。一眾樂迷引頸以待之際，Clockenflap今日（29日）於網上宣布今年原訂在中環海濱活動空間舉辦的音樂會取消，理由是政府近期對大型戶外活動的規定及限制進一步收緊，全場觀眾須以入坐方式觀看及不能飲食等，加上入境限制等措施，Clockenflap無法舉行，已購買門票人士可以選擇保留門票至明年使用，或選擇退款。



已買門票人士下月底前登記保留門票或退款

Clockenflap於今年3月起宣布在今年11月26至28日在中環海濱復辦並開售門票，單日票價約758元。相隔半年，Clockenflap今日宣布取消，聲明中指出，「直到最近，我們都相信 Clockenflap音樂節能夠以安全的方式，為觀眾提供一個真正而美妙的音樂節體驗。」

過去多屆Clockenflap，樂迷可以自由在草地活動、進食、及聽音樂，惟大會指，近期食衞局對疫情下發放活動牌照的框架及要求進一步收緊，特別在要求全場觀眾必須以入坐方式觀看演出，同時全場不得飲食，令大會未能為觀眾提供真正的Clockenflap。

大會表示，將繼續致力舉辦音樂節，預計在未來數月內宣布明年音樂節的詳情。已購買門票的樂迷，須在10月31日晚上11時59分前填寫表格，選擇保留門票於明年使用或退款，逾時申請將不受理，並自動保留至明年使用，而退款則會在限期結束後6周內完成。