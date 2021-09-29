新冠疫苗｜7800人今打首針增一成　接種率達66.5%

政府今日（29日）在3間公立醫院設立新冠疫苗接種站，為病人及訪客接種復必泰疫苗。今日全日共有23,600人接種疫苗，當中7,800人接種首劑疫苗，較昨日增約一成。整體已打第一劑疫苗的12歲及以上人口已達66.5%。



昨日有一宗由社區疫苗接種中心送院的個案，接種後出現常見副作用，情況穩定，並且已經出院。



今日共有23,600人接種了新冠疫苗，7,800人為接種首劑疫苗，較昨日增約一成。其中接種復必泰疫苗有4,900人，較昨日增4成，而接種科興疫苗有2,900人。

疫苗接種計劃踏入216日，現時全港已有448萬人接種首劑疫苗，佔全港12歲以上人口66.5%。當中有約64%人接種復必泰疫苗，46%人接種科興疫苗。

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昨日有一宗由社區疫苗接種中心送院的個案，該人士出現常見副作用，情況穩定，並且已經出院。