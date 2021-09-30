消費券｜優惠大全　AEON送百元優惠券　Trip.com訂酒店送iPhone13

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】第二期電子消費券將於10月1日派發，多個商戶為迎接迎一輪的消費潮，已推出多個獎賞，例如屈臣氏買滿188元減15元、AEON推特定商品30元3件等。而網上平台亦同樣推出多個獎賞，網店平台掌舖提供免運費優惠、Trip.com預訂酒店送iPhone13、海洋公園門票。



屈臣氏買188元減15元 兼用易賞錢再送優惠券

屈臣氏於線下及線上(O+O)，推出消費券購物5重賞，於9月30日起至11月30日期間，AlipayHK及八達通登記用戶於屈臣氏消費，最高可賺取565元獎賞。

1. 八達通及AlipayHK登記用戶，於屈臣氏門市買滿188元即減15元；買滿368元即減45元。

2. 八達通及AlipayHK登記用戶，於網店買滿500元，輸入優惠碼八達通[OC5]、AlipayHK [AL5]，即享9折優惠。

3. 精選保健、美容、嬰兒及個人護理產品，八達通及AlipayHK獨家獎賞分別為185元及165元。按此連結一覽︰優惠貨品

4. 新易賞錢 App會員用 AlipayHK或八達通卡於屈臣氏消費，即送5元屈臣氏電子優惠券。

5. 連結八達通卡到易賞錢App，用八達通於屈臣氏消費滿150元，即送15元門市優惠券。

更多詳情︰屈臣氏優惠

AEON送電子優惠券 特定商品30元3件

AEON將於10月1日邁向35周年，故配合電子消費券推出激賞祭。當日將於AlipayHK發放10元及100元優惠券，亦於WeChat Pay HK發放10元優惠券。不過數量有限，先到先得。

而35周年將舉行「日本節」提供各式產地直送新鮮食品，亦推出「均一價」優惠，商品低至30元3件，即每件10元。而精選消費券商品更低至4折。

網店平台掌舖直播送100元現金券 提供免運費優惠

網店平台掌舖在第一期派發消費券期間，開辦網上市集「$5000消費券掌賞Mall」，引進商戶超過10萬件貨品，將與美國短片直播平台Firework合作設立掌賞Live，推出一系列推廣活動。

10月1日︰直播送出10元現金優惠券、100元掌賞MALL現金券。夥拍按摩椅品牌OTO直播推出消費券超級福袋，優惠低至44折。

10月14日︰夥拍土炮為兩家本土食品商，以直播形式推介各款美食。

10月底︰夥拍菜鳥物流提供100宗交易的免運費優惠。

Trip.com送iPhone13、海洋公園門票

為配合政府新一輪電子消費券派發，Trip.com將於10月1日至10月10日推出Super Sale激賞。活動期間，用戶在Trip.com活動頁面，預訂精選酒店，可享受低至5折的優惠，甚至贏取iPhone13及海洋公園門票。

1. 競搶「買1送1」優惠券

於活動頁面訂購兩晚或以上酒店的用戶，即有機會於10月1日下午2時、4時、6時，及8時參與4次「買1送1」的優惠券競搶。優惠有限，先到先得，領券後須於24小時內使用，適用於Trip.com平台上所有香港酒店，最多可減1,200元。

2. 贏取iPhone13及海洋公園門票獎品

10月1日上午10時起，首位完成酒店預訂的顧客，可免費獲得粉紅色iPhone13（128G）1部。第2至6位完成酒店預訂，可獲香港海洋公園成人電子門票1張（10月31日前有效）。第7至11位完成酒店預訂，可獲海洋公園水上樂園成人電子門票1張（11月21日前有效）。得獎名單將於10月2日上午10時，在相同的活動頁面公布。

3. 酒店優惠低至5折

優惠期為10月1日至10月10日，參與1晚套票5折優惠的酒店共有21間，包括四季酒店、富豪香港酒店等。其中WM酒店的豪華海景露台客房，包雙人早餐、雙人下午茶套餐、免費停車1輛，售2,459元起。香港愉景灣酒店的海景客房，包雙人自助早餐、暢玩兒童天地、售1,663元起。

更多酒店優惠按此︰Trip.com優惠