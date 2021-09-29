消費券│周五可領第二期　用戶留意5日子　此日後未用餘額將失效

消費券將於本周五（10月1日）派發第二期金額，支付寶、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK用戶可「躺平」，3000元金額就會自動增值到消費券戶口內。然而，本港有七成登記用戶使用的八達通，需要透過不同途徑再主動拍卡，才可以領取第二期款項。



另外，八達通表示，已今仍有約1%以八達通登記的市民，仍未領取首輪金額，呼籲大家需要在10月內拍卡領款，否則最後會「一蚊都攞唔到」呢！



第二期電子消費券2,000元10月1日派發，市民可以到港鐵站內拍卡領款。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，消費券需在發放日起計3個月內領取，根據八達通公司統計，現時已經有99%市民領取第一期消費券，八達通市場營業及市務總監李玉兒提醒未領取的市民要盡快於10月底前領取，「市民可以於地鐵站的藍機（補貼領取機）領取消費券，亦可以超過3年未曾使用的八達通領取，機器將會重新啓動該八達通。」截至8月底，八達通的支付點已超過13萬個。

在AlipayHK、Tap & Go及WeChat Pay這三個平台中，每期消費券的領取期限為發放日起計三個月，逾期領取不獲補發。第一期發放的2,000元消費券有效期為五個月，第二期發放的3,000元消費券有效期為三個月，兩張消費券的到期日相同。未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

換言之，8月1日獲發消費券的市民，需要在2022年1月1日前使用全數的消費券，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

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八達通用戶要留意的幾個日期：

10月1日

7 月4日至7月17日完成的電子登記的市民，10月1日起透過不同方式以八達通拍卡領取或以手機八達通卡「拍卡」領取消費券。

11月1日

於7月18日至8月14日完成的電子登記及所有畫面登記，11月1日起透過不同方式以八達通拍卡領取或以手機八達通卡「拍卡」獲款。

另外，未領取第一期款項的市民，需要當日拍卡領款，否則不獲批金額。

12月16日

如於2021年11月30日或之前的「合資格消費」累積總額不少於港幣4,000元的用戶，可由當日起拍卡獲領餘下1000元金額。其餘人士將按月延期至下一個的16日獲款。

所有消費券用戶要留意的兩個日子：

2022年1月1日前

8月1日獲發消費券的市民，需要在2022年1月1日前使用全數的消費券，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

2022年2月1日前

書面申請人士市民為可當日前使用全數消費券。