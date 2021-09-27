消費券｜調查：4成4人加碼消費逾1000元　逾56%感電子消費更方便

電子消費券首期款項發放近兩個月，第二期款項將於本周五（10月1日）發放。「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會上月進行的問卷調查結果顯示，有七成半受訪者在收到消費券後，消費意欲增加，更有逾九成受訪者表示發放第二期消費券後，將會增加個人消費。 委員會召集人兼統籌葉永成表示，政府發放電子消費券以刺激消費的目的，已初見成效。



調查結果顯示，有七成半受訪者在收到消費券後，消費意欲有所增加。（黃穎津攝）

糧食銷售及食肆最受惠 收第二期消費券會增加額外消費

「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會上月在網上訪問500名受訪者，了解消費券成效。調查結果顯示，有76.8%受訪者表示，收到電子消費券後，消費意欲有所增加，最多人選擇的消費類別分別為糧食及食肆用膳。另有39.4%受訪者在收到第一期消費券的月份增加個人消費$500至$1,000，44.4%受訪者增加消費$1,000元以上。更有逾九成受訪者表示，派發第二期消費券後，將會增加額外消費，反映消費券有效刺激經濟。

葉永成表示，政府發放電子消費券以刺激消費的目的已初見成效。他形容：「以前嘅熱鬧返緊黎。」（黃穎津攝）

消費券帶動中年人士接受電子消費

調查亦發現，有56.1%受訪者認為使用電子消費券較以前方便，當中多為中年人士，反映電子消費滲透度增加。

中西區食肆重現排隊情況：以前嘅熱鬧返緊嚟

「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會召集人兼統籌葉永成表示，政府發放電子消費券以刺激消費的目的已初見成效：「以前嘅熱鬧返緊嚟。」區內食肆開始重現昔日排隊等位的情況，市民購物亦較早前闊綽，消費券成功帶動開心消費的氣氛。

涼果店疫下受創靠消費券補血： 以前買1包有消費券就買3至4包

王榮記果子廠第四代傳承人王柏源稱，自疫情以來，整體生意大跌三至四成，因合作夥伴如航空公司等大受打擊，商務生意額下跌五成。在消費券熱潮之下，王榮記參與「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」計劃，推出包括全店九折在內等不同優惠，王柏源稱：「有消費券客人會買多幾包，以前可能淨係買1包算，有消費券一般會買3至4包。」