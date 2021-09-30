消費券｜明天可領第二期2000元　政府提醒八達通用戶須做一個動作

第二期電子消費券將於明天起發放，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在電台節目上指第一期發放情況大致暢順，她特別提醒市民，如果以八達通領取，需要到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站拍卡。王稱，數字顯示有市民已成功登記消費券，惟至今仍未拍卡領取，提醒未拍卡的市民記謹以藍機、八達通App或到便利店拍卡，以領取第二期2000元的消費券。至於使用AlipayHK、Tap & Go及WeChat Pay領取消費券的市民，第二期3000元的消費券金額將會自動存入消費券戶口，毋須進行任何動作。



財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲。（歐嘉樂攝）

王學玲今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，有六成八達通消費券用戶已用完第一期2000元的消費券。當被主持人問到，有市民仍未使用過第一期消費券應如何處理，她回答指由於八達通卡的儲值上限是3000元，所以今次再拍卡時，注入的消費券金額只能令儲增額增至3000元，當市民使用消費券消費時，再拍卡就可繼續領取餘下的消費券金額。

王學玲又指，早前部分市民需要重新登記，共收到1.9萬個有關申請，當中1.7萬名合資格人士，明天可以取回第一期消費券，另外有約1300人重複登記，其餘人士屬於不合資格或資料不準確。

早前有市民過了申請期限 仍未成功申領首期消費券



+ 15

被問到是否認為消費券計劃能成功令香港市民更多地使用電子支付時，王又稱，現時7成市民選擇用八達通領取消費券，另外2成人選擇用支付寶；至於WeChat Pay HK和拍住賞就分別佔5%，4間電子支付工具共增加300萬個新用戶，新商戶就有6.5萬個，認爲有助鼓勵市民使用電子支付；政府早前估計消費券計劃可為今年的經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用，她現時認爲效果會比預計更好，相信配合商戶商場推出優惠，本港會有良好消費氣氛。