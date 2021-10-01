消費券｜Trip.com推酒店半價優惠　送粉紅iPhone13、水上樂園飛

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】第二期電子消費券於今日（1日）再派發，酒店預訂平台Trip.com，會在10月1日至10月10日，推出Super Sale激賞。用戶可在活動頁面，預訂低至5折優惠的酒店套票。而10月1日上午10時訂購兩晚或以上，首位完成交易更可贏得iPhone13，第2位至11位亦可獲海洋公園或水上樂園門票。



競搶「買1送1」優惠券 最多可減1,200元

Trip.com將於明早10時舉行優惠活動，用戶於活動頁面訂購兩晚或以上酒店的用戶，即有機會於10月1日下午2時、4時、6時、8時，一共參與四次「買1送1」的優惠券競搶。優惠券有限，先到先得，用戶需於領券後24小時內使用。而優惠券適用於Trip.com平台上所有香港酒店，優惠最多可減1,200元。用戶競搶成功後，頁面將顯示限時優惠券領取框，領取成功後亦有提示。

按此進入網頁︰Trip.com優惠活動

首11名訂購酒店可贏取iPhone13、海洋公園門票

此外，明日上午10時起，首位完成酒店預訂的顧客，即可免費獲得一部粉紅色iPhone13（128G）。第2至6位完成酒店預訂，亦可獲1張海洋公園成人電子門票（10月31日前有效）。第7至11位完成酒店預訂，則可獲1張水上樂園成人電子門票（11月21日前有效）。預訂時間以完成付款的系統時間為準。得獎名單將於10月2日上午10時，在活動頁面公布。

帝苑酒店545元1晚最平 包早餐送兩盒口罩

而活動頁面亦提供多個最低5折的酒店套票預訂優惠，由10月1日至到10月10日，其中1晚套票5折優惠的酒店包括：WM酒店的豪華海景露台客房，包雙人早餐、雙人下午茶套餐、免費停車1輛，售2,459元起；香港愉景灣酒店的海景客房，包雙人自助早餐、暢玩兒童天地、售1,663元起。

而翻查網頁的優惠，5折後最便宜為帝苑酒店，房型升級至豪華房、包雙人自助早餐、送2盒口罩，售545元起1晚。至於其他參與酒店共有20間以上，五星級酒店更包括︰四季酒店、美利酒店、海景嘉福洲際酒店、馬哥孛羅香港酒店、瑰麗酒店等。