今增3宗輸入　17歲少年抵英翌日確診　荃灣麗城花園2期7座需強檢

衞生防護中心今日（30日）確診3宗輸入個案，患者分別由法國及巴基斯坦抵港，均已接種疫苗，並帶有L452R變種病毒。今日初步確診約5宗。



另外，一名居於荃灣麗城花園2期7座的17歲少男，9月25日由香港飛抵英國，翌日檢測結果呈陽性確診，其在香港的住所已納入強制檢測公告。



衞生防護中心今日公布3宗輸入個案，至今本港個案累計12218宗。第一及第二宗個案患者分別28歲女及329歲男（編號：12221及12222），於9月28日乘坐TK083航班由法國抵港，兩人無病徵，並曾在香港接種兩劑復必泰疫病，亦有在香港進行的血液測試抗體呈陽性報告。

今日新增3宗輸入個案。（資料圖片/羅國輝攝）

另一宗個案為51歲男性（編號：12223），於9月27日乘坐EK384航班由巴基斯坦抵港，患者有病徵，在葵涌香港荃灣帝盛酒店檢疫期間確診，他曾於巴基斯坦接種一劑克威莎疫苗。

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衞生防護中心亦正調查一宗外地確診個案，患者為一名17歲少年，居於荃灣麗城花園2期7座。他9月23日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月25日乘搭航班BA0028離開香港前往英國，翌日在英國抽取的樣本結果呈陽性，並無出現病徵，他曾於7月在香港接種兩劑復必泰疫苗，患者於潛伏期在香港曾居住的住所已納入強制檢測公告。

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