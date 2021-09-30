外傭最低工資連續兩年「凍薪」　維持4630元　膳食津貼加52元

政府今日（30日）公布，外傭的「規定最低工資」將維持在每月4,630元，即連續兩年「凍薪」。至於膳食津貼方面，將由現時每月不少於1,121元，增加52元至不少於1,173元，新的膳食津貼水平將適用於明日（10月1日）起，簽訂的所有外傭合約。港府發言人指，今年檢討按既定機制，仔細考慮了各種因素。



政府今日（30日）公布，外傭的「規定最低工資」將維持在每月4,630元，（資料圖片）

政府宣布，外傭「規定最低工資」將維持在每月4,630元。此外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，該膳食津貼將由現時每月不少於1,121元增加52元至不少於1,173元。

至於膳食津貼方面，將由現時每月不少於1,121元，增加52元至不少於1,173元。(資料圖片)

政府發言人稱，會定期檢討外傭的「規定最低工資」，在今年的檢討，按既定的機制，仔細考慮香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港短期經濟前景，包括疫情所帶來的影響。考慮上述因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定外傭的規定最低工資將維持不變。

發言人又補充，政府亦檢視代替免費膳食的膳食津貼，並決定提高有關津貼。在今日或之前按現時每月不少於1,121元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月28日（星期四）或之前，送抵入境處處理，這項安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。