外傭荒加跳工潮　僱主花數萬得個桔　羅致光：收投訴會即跟進

疫情反覆來港外傭數字大減，出現供不應求情況，而部分傭工更涉中途違約「跳工」。立法會議員葛珮帆指收到外傭僱主投訴，指花費近2萬聘請外傭來港，經過2星期隔離，做1個月就跳工，其後再請仍是同樣狀況，花費數萬元仍然請不到外傭。另又外傭借貸情況嚴重，辭退後僱主仍收到追數電話，質問政府有否措施打擊。另一議員容海恩指，現時僱主變苦主，面對傭工跳工「肉隨砧板上」，只能向勞工處及消費者委員會投訴，認為勞工處應加強職能，提供一站式服務。

羅致光回覆指，勞工處近期已經加强打擊不良中介，當局會以風險為本方法，只要收到投訴便會立即跟進，並取資料查核，強調快速打擊有關個案相當重要，又坦言不論怎麼努力都不可能無個案出現，只能出現個案，盡快處理打擊。



民建聯立法會議員葛珮帆提出口頭質詢，問及政府有否了解本地法輪功組織的資金來源，及會否取締本地法輪功組織，並禁止其在本港進行的活動。（鄭子峰攝）

葛珮帆稱有僱主連環被外傭「炒魷」

立法會議員葛珮帆指，現時法律似乎沒有保護到僱主，指收到投訴，有僱主花費2萬元左右讓菲傭入境香港，結果做不夠一個月，就已經跳工，事後再請仍然如此，「幾萬蚊擺喺外傭身上，都係請唔到。」

容海恩：僱主變苦主 肉隨砧板上

議員容海恩也表示面對外傭跳工，僱主變苦主，只能「肉隨砧板上」。她同時指現時外傭借貸情況嚴重，曾收到市民胡太投訴，自己早前的外傭有借貸狀況，辭退後仍然受到追數電話，備受滋擾。

勞福局局長羅致光。（立法會直播截圖）

關於跳工問題，羅致光回覆，勞工處近期已經加强打擊不良中介，包括加緊跟進投訴個案，並確保外傭和中介知道，外傭一旦在沒有合理理由下中斷合約，需要在7日内離港。

他又表示，現時香港有約36萬外傭，即使有0.01%出現問題，數字都不小。他指當局以風險為本方法，只要收到投訴便會立即跟進，並取資料查核，強調快速打擊有關個案相當重要，又坦言不論怎麼努力都不可能無個案出現，只能出現個案，盡快處理打擊。