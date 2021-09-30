消費券│首輪消費券投訴Tap&Go「完勝」八達通　商戶投訴超市第3多

第二期消費券將於明日（10月1日）發派，四大支付平台中，tap & go、微信支付及支付寶用戶，只要開著手機「躺平」，金額會自動「送上來」。於7月24日前登記的八達通用戶，要「拍卡」收款。



政府早前公布，有七成市民選用八達通領取消費券，至於AlipayHK、Tap & Go及WeChat Pay則分別有20%、5%及5%。消委會於第二期消費券派發前回覆《香港01》表示，四大支付平台的投訴個案中，截至昨日（9月29日），一共收到299宗投訴，當中只要5%人使用的Tap & Go有40宗，「跑贏」第二位，有七成市民選用的八達通。



第二期消費券10月1日派發，不少消費者正構思購物大計，第一輪消費券於早前8月派發時，消委會截至昨日（9月29日），一共收到299宗投訴，當中主要是價格爭議、服務質素及延誤問題，分別有150宗、57宗及42宗。

四大支付平台的投訴個案中，只要5%人使用的Tap & Go有40宗，相信是派發初期大部分用戶的安裝問題有關，「跑贏」第二位，有七成市民選用的八達通，其投訴一共為37宗，而支付寶及微信支付則為34宗及7宗。

有關商戶的投訴中，截至昨日（9月29日）有181宗投訴，以電器及餐廳最多，為28宗及27宗，其次是超級市場的19宗、網上商舖的13宗、電腦產品13宗、飲食業的11宗及藥房8宗。

早前有市民因領不到消費券到辦事處了解的情況

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第二期消費券將於明日（10月1日）派發，消委會促請商戶及各電子支付工具平台汲取第一期消費券時的經驗，加以改善，並呼籲業界自律，留意其營銷手法，配合電子消費券計劃安排，及向消費者提供清晰準確的銷售資訊，以及清楚列明優惠或推廣的重要條款及細則，防止爭拗。

消委會總幹事黃鳳嫺提醒，市民使用消費券的大額消費不設退貨、退款或冷靜期。（梁煥敏攝）

另外，消費者面對各種形式的優惠時，切勿衝動和過度消費，建議消費者使用消費券前，可列出一些心儀貨品或服務清單、心儀商戶等等，再瀏覽有關商戶針對使用消費券訂下之條款詳情，例如優惠是否限制透過指定電子支付平台交易、使用有效期，或可否與其他優惠同時使用等，消費者亦須看清楚優惠細節，以及退款方法，保留購物單據，以便出現爭議時與商戶磋商。

消費者使用消費券時，應保持理性消費，進行大額消費時要小心謹慎，細心比較價值及考慮是否有需要才購買，不要盡信銷售員的吹噓及口頭承諾，應要求將承諾記錄在單據上。如對推銷員作出的商品描述或優惠承諾有疑惑，可要求書面確認，甚至錄音留證。