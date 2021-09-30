消費券｜刺激市道？8月零售銷貨值按年升11.9%　按月升幅卻不顯著

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府統計處今日（30日）公布最新8月的零售業數據。今年8月份零售銷貨值銷貨值286億元，與去年同期比較，各項零售類別均升幅顯著，當中以「鞋類、有關製品及其他衣物配件」升幅最為顯著，達62.3%，其次為「眼鏡店」上升60.4%。

不過，相比今年電子消費券派發前的7月的數據，8月的升幅並不顯著，零售業銷貨總額在消費券的帶動下，相比7月僅上升5.1%。當中升幅以食品及電器相關的貨品為主，服裝及飾物相關的貨品則下跌。

中大商學院高級講師李兆波表示，8月零售銷貨值銷貨值，遠低於年初農曆新年的325億元，甚至亦低於今年5月的295億元。他感到失望︰「有消費券咁揼血升幅都咁低，睇到個效用好有限。」



與去年同期的銷貨額相比，「鞋類、有關製品及其他衣物配件」升幅最為顯著，達62.3%。（資料圖片）

政府發言人表示，受惠於消費券計劃的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在8月明顯加快至11.9%。本地疫情維持穩定及勞工市場狀況改善亦有幫助。展望未來，發言人指出消費券計劃應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意欲。然而，維持疫情受控對零售業及整體經濟的全面復蘇至為重要。因此，社會須努力實現更廣泛的疫苗接種。

政府統計處今發布最新的數據，今年8月份零售業總銷貨價值臨時估計為286億元，較2020年8月上升11.9%。若由高至低分析，今年8月份與去年同期比較，各項零售類別均升幅顯著。例如「鞋類、有關製品及其他衣物配件」上升62.3%；其次為「眼鏡店」上升60.4%；中藥上升26.7%；「服裝」亦上升35.7%；「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」上升28.0%；「藥物及化妝品」上升13.6%。

與7月數據相比 食品銷貨值上升、服裝及飾物下跌

不過，相比今年消費券派發前的7月的數據，8月的升幅並不顯著，零售業銷貨總額在消費券的帶動下，相比7月僅上升5.1%。當中升幅以食品及電器相關的貨品為主，如「超級市場」佔47.49億元，升6.6%；「新鮮或急凍魚類及禽畜肉類」佔8.26億元，升9.6%、 「新鮮蔬果」佔3.42億元，升12.5%；「電器及其他未分類耐用消費品」佔30.82億元，升20%。

不過與服裝及飾物相關的貨品則下跌，如「衣物、鞋類及有關製品」佔28.46億元，不升反跌13.7%；；「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」佔31.67億元，跌0.3%；「服裝」佔22.93億元，跌19.2%。

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李兆波原估計銷貨值達300億 感失望︰睇到效用有限

雖然與去年同期相比，8月份的零售銷貨值一片向好，但中大商學院高級講師李兆波表示，去年8月份本港正值第三波疫情爆發，今年相比下升幅顯著為正常，因此對比的月份應為聖誕節、農曆新年等零售旺季。

李指，疫情爆發後再無遊客，去年12月及今年1月的313億元及325億元，可代表港人的消費力。因此他曾估計，在消費券的支持下，8月份的零售銷貨值應可上升至300億元以上。

然而，與去年12月及今年1月旺季相比，今年8月零售銷貨值286億元，遠低於當時的313億元及325億元，甚至亦低於今年5月的295億元。他表示感到失望，「依家數字我哋睇返，同旺季有出入，有消費券咁揼血升幅都咁低，睇到個效用好有限。」

立法會議員（批發及零售界）邵家輝認為數據表現屬正常，他解釋過去數個月與去年同期相比，平均約有4%升幅，8月份升幅達近12%，可推斷當中一部分為消費券帶來的效益，估計約有20億元。他亦指，由於消費券分開3次或2次派發，同時牽涉至各行各業，雖然此零售業並不能完全受惠，但認為效益能延長至12月。