東涌太陽島幼稚園爆上呼吸道感染　20名學童中招一人須入院治療

新冠肺炎疫情雖放緩，但多間幼稚園爆發上呼吸道感染，太陽島幼稚園（東涌分校）亦出現爆發，有20名介乎2至5歲的學童出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛症狀，一人須入院接受治療，全部病人情況穩定。

該校於9月9日已被納入強制檢測公告，當時已停課至少5日，執行強制檢測及進行清潔。



涉事學校為位於東涌東涌海濱路 12 號藍天海岸地下 K01 號鋪的太陽島幼稚園(東涌分校)，該校有20名學童，包括10男10女，年齡介乎2至5歲。衞生署衞生防護中心指，他們自9月6日起先後出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。其中15名病人已經求醫，一人須入院接受治療。全部病人情況穩定。

衞生防護中心於9月9日已把該學校納入強制檢測公告，以排除感染新冠病毒的可能性，當時已停課至少5日以進行清潔及強制檢測。當時公告要求所有曾逼留學校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須在9月11日或之前接受檢測。