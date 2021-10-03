施政報告2021｜康健中心轉介病人欠治療　醫療集團倡公私營協作

公立醫院輪候長、睇病難，本屆政府施政主打基層醫療，旨在減輕公營體系負擔，設立地區康健中心更是重頭戲，首間已開幕兩年的中心位於葵青。有醫療集團提到網絡醫生目前只能為病人診斷，患者要跟進治療好可能會回到醫院管理局，「一發現到佢有糖尿病又番返去政府到，咁咪做唔到公私營協作，亦都唔能夠減輕公營醫療壓力」，倡議地區康健中心推廣公私營協作計劃，讓網絡醫生在診斷後可直接為病人治療。



現屆政府會設立七個地區康健中心，之後會推廣到另外11區。首間「示範單位」座落葵青區，可為當區或工作的市民免費做風險評估，有患糖尿病或高血壓風險的市民會獲轉介至網絡醫生以助診斷。

倡基層醫療「錢跟病人走」概念

卓健醫療在葵青區有八位西醫是網絡醫生，佔網絡醫生名單約14至15%，執行醫務總監周一提到，醫生會為高風險者抽血等檢驗，以了解他們有無高血壓或糖尿病，之後病人就會返回地區康健中心。他表示，患者確診後會留在中心接受營養師等服務，但要藥物治療則好大可能要回到公立醫院求診，「一發現到佢有糖尿病又返去政府到，咁咪做唔到公私營協作亦都唔能夠減輕公營醫療壓力」，他建議「錢跟病人走，咁佢咪繼續喺私營嗰到，繼續去攞佢嘅服務覆診同埋睇病。」

他認為營運模式可參考醫管局的普通科門診公私營協作計劃：

．醫管局會邀請至少12個月前開始接受治理的病人

．每名病人每年可享有10至12次資助診症額

．病人可選擇參加計劃的醫生

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14個月接獲300人次診斷轉介

被問到作為醫療集團提倡公私營協作會否有利益衝突，周一表示地區康健中心可負責審批個案是否適合到網絡醫生就醫，能夠把關；病人不一定會選擇起初為他診斷的網絡醫生；診斷病人亦有客觀標準，例如糖尿病會以糖化血色素（HbA1c）水平作診斷，無法胡亂招攬病人。去年六月至今年八月，卓健網絡醫生接獲葵青地區健康中心300人次轉介。

記者曾向葵青地區健康中心查詢轉介到網絡醫生的數字，以及病人診斷後需轉介到醫管局繼續跟進人數，中心回覆指，未能提供相關數字。

地區組織倡設立社區藥房

關注葵青康健中心民間連線成員黎俊健建議，地區康健中心可設立社區藥房，「有足夠培訓嘅藥劑師，可以監察病人病情，有轉變可以隨時轉介睇醫生，無轉變就配藥，幾十蚊已經可以。」