基督教香港信義會獲批營運屯門地區康健中心　預明年5月底前啟用

食物及衞生局今日（10日）公布，經公開招標後，基督教香港信義會獲批屯門地區康健中心的營運服務合約。中心設於青山公路新墟段玫瑰花園商場一樓，營運機構將有最多10個月的準備期，以期於2022年5月底前開始營運，為期3年。整段期間的營運服務合約價值約為3.3億元。



食物及衞生局今日（10日）公布，經公開招標後，基督教香港信義會獲批屯門地區康健中心的營運服務合約。（資料圖片／李澤彤攝）

屯門地區康健中心將設於屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園商場一樓，總面積約1,500平方米。中心將提供多項基層醫療健康服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康服務。營運機構須於營運期首年在屯門區內設立多個分區附屬中心。主中心和附屬中心的服務時間均為每星期6天，每天10小時。

除設立主要營運團隊外，營運機構亦須從區內或鄰近地區招募並構建一個由醫護人員，包括醫生、護士、專職醫療人員及中醫組成的跨專業網絡。醫護網絡旨在提供多個服務渠道及服務點，以便向獲轉介的地區康健中心會員提供醫務及健康諮詢及評估，從而與地區康健中心的運作相互配合。屯門地區康健中心亦須協調區內其他提供社福及醫療健康服務的社區夥伴，為有需要的市民提供轉介服務。

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政府正逐步在全港18區設立地區康健中心及「地區康健站」，從而建立一個以預防為中心的基層醫療體系。隨着政府於2019年9月在葵青區成立首間地區康健中心後，位於深水埗的第二間地區康健中心亦已於今年6月開始投入服務。屯門及黃大仙地區康健中心則預期於明年5月和6月相繼啓用。另外，全港11個「地區康健站」亦將於今年第四季投入服務。