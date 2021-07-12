調查：過半醫生不了解地區康健中心目標　家庭醫學院籲私醫參與

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-12 19:09

香港家庭醫學學院調查顯示，約七成受訪會員認識地區康健中心，惟少於半數受訪會員了解其營運目標。家庭醫生認為地區康健中心提供的服務適切，並推薦醫護以網絡服務提供者形式加入。近八成醫生將康健中心評為有用。學院表示，期望更多私家家庭醫生參與地區康健中心的發展。

香港家庭醫學學院於今年1月進行「家庭醫生對香港地區康健中心觀感」網上問卷調查，期望透過反映會員意見，使地區康健中心和基層醫療團隊能履行其使命和願景。是次調查有321名受訪者，八成七是全職執業醫生，過半是家庭醫學專科醫生，四成半受訪者在私營機構工作；五成三在公營機構工作。22名受訪者在葵青區工作。

近七成的受訪者知道何謂地區康健中心，但只有不足一半受訪會員了解中心的目標 。受訪者認為中心服務適切，平均得分為3.3 (1=非常不合適；5=非常合適)，並會推薦醫護以網絡服務提供者形式加入 (平均得分為3.3，1=絕對不推薦；5=強烈推薦)。11名在私營機構工作受訪者以網絡服務提供者形式提供服務；沒有公立醫生加入。

144名未加入地區康健中心的私家醫生中，近半沒有考慮加入，最常見原因是中心對現有的工作沒有幫助，例如私家診所的規模，複雜的申請程序和報銷手續。診所地域沒有相應的康健中心也是其中一個關鍵。而公立醫生最常見不加入的原因是，他們已經在公共醫療體系工作。

逾六成私家醫生和八成公營醫生認為，政府向康健中心提供每次診症250元補貼，予每位進行糖尿病或高血壓篩查的病患，是合理的。近八成醫生將康健中心評為有用，平均得分為5.8(1=完全沒有用；10=非常有用)。他們認為中心能夠造福大眾，為患者提供全面的護理或更優質的服務，同時為公眾增加獲得專職醫療服務的機會。

調查發現，地區康健中心的有用評級與受訪者年齡有關。65歲或以上的醫生傾向於認為中心對公眾有用。私營醫生的平均評分較公營醫生平均評分為低。