通關｜田北辰：妮歌潔曼免檢疫內地覺得港外防輸入不足　影響通關

早前中港兩地官員在深圳商討通關，實政圓桌立法會議員田北辰今早（10月1日）於港台節目引述消息稱，內地不滿香港的外防輸入措施，例如免檢疫清單不透明，「從來政府都無講清楚呢啲清單係點」，亦有部份人從高風險地區到港亦可免檢疫，例如早前影星妮歌潔曼到港免檢疫一事，就產生負面印象，他批評：「內地無論乜嘢背景，你入到去都一定係六親不認，要去酒店檢疫，最近國際影星個單嘢，雖然我都好相信唔會重犯架啦，但個一單嘢，就令到我喺上面聽到，覺得香港政府係咪個個部門都齊心合力做呢樣嘢？唔係淨係話特首同衞生部門」。



田北辰今早於港台節目《千禧年代》表示，內地對港外防輸入措施有不滿，包括設有免檢疫名單。他指，該名單涉及不少人，包括機組人員、外交人員及商界等，但具體內容並不清晰，又牽涉不同部門，部份人士到高風險地區依然免檢疫，被視為「大漏洞」。他續以妮歌潔曼為例子：

內地無論乜嘢背景，你入到去都一定係六親不認，要去酒店檢疫，最近國際影星個單嘢，雖然我都好相信唔會重犯架啦，但個一單嘢，就令到我喺上面聽到，覺得香港政府係咪個個部門都齊心合力做呢樣嘢，即係雖然某一啲部門，就算特首本身都好想箝到好緊，但又突然之間有另一個部門，又透過唔知乜嘢嘅法例原因同職責原因，去豁免有啲人做呢啲嘢（指檢疫）。

田北辰續稱，之前曾詢問陳肇始，誰決定妮歌潔曼及其隨員可免檢免，對方卻稱：「唔係佢管嘅」。他表示，該次事件後，「內地見到就覺得有呢單就有下一單」。

此外，田北辰指內地亦關注檢疫酒店措施的保安問題，內地會有公安駐守，澳門的檢疫酒店亦一樣，但香港只有保安員，之前更曾有人逃脫，亦有檢疫酒店將餐廳開放予公眾人士，相關事件令內地嘩然，故認為香港亦可以改由警員駐守檢疫酒店。