港澳通關有前提　賀一誠：粵港倘放寬　港澳將同步

澳門行政長官賀一誠今午(29日)召開記者會，公布第二次全民檢測結果全部陰性，當局會盡快聯絡少數卧床在家或因外僱未能回澳而仍未檢測人士。賀一誠表示，如未來兩日疫情穩定，再沒有新增個案，預計可在10月1日與珠海恢復通關，回復正常出入境安排。

至於港澳通關安排，賀一誠表示，目前香港和廣東省政府正密切磋商，相信不久將來會有消息，而若兩地落實新通關措施，澳門必然會同步放寬港澳通關措施。



賀一誠稱若沒新問題 珠澳有望10.1回復原通關安排

因應澳門新一輪疫情，現時由澳門進入珠海需隔離十四日，有關措施維持至九月三十日。賀一誠表示，如未來兩日疫情穩定，再沒有新增個案，預計可在10月1日與珠海恢復通關，第一步希望解除入珠隔離十四日的通關措施，明晚將與珠海政府視頻商議，將盡力爭取恢復持有七日陰性檢測結果人士通關。

賀一誠表示港澳通關要等香港與廣東省先落實新通關措施。（梁鵬威攝/資料圖片）

對於今次出現檢疫酒店保安群組，賀一誠承認監管存在漏洞，已與警方商討，研究將監管檢疫酒店嚴格落實防疫措施工作交由警方負責，包括監察酒店保安有否跟從防疫指示，做好個人防護措施。

賀一誠承認在國慶黃金周前爆發新一波疫情，料對經濟造成一定影響。澳門政府會在10月1日舉行國慶升旗儀式及招待酒會，但參與人數將大幅縮減，參加者亦須嚴格遵守防疫指引。

港澳及內地通關需一籃子討論

至於港澳通關安排，賀一誠表示，目前香港和廣東省政府正密切磋商，相信不久將來會有消息。若兩地落實新通關措施，澳門會同步放寬港澳通關措施。他稱，港澳及內地通關需一籃子討論，難只放寬港澳措施，以免令澳門居民返內地需變回14日隔離。

+ 2

提升接種率 取消打針需先預約安排

澳門新冠疫苗接種率僅過半，賀一誠表示為了提升接種意慾，將會取消現時需預約才能打針的做法，市民可即場到疫苗接種中心打針，但他強調不會為谷針提供誘因，亦不會為拒打針而設限制，以免社會出現反響，他預計當疫苗接種率達八成，澳門可逐步恢復與外地的交往，包括恢復網簽及旅行團。