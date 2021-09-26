兜澳門返內地省7日疫監叫停　商界變招視像洽商　盡早通關最理想

澳門錄得兩宗確診個案，今日(26日)早上 6時至周三(29日)凌晨零時，除3類人士外，其他人經珠澳口岸入境珠海需集中隔離14天，港人抄路澳門返內地減坐疫監日數「捷徑」也遭叫停。有本港貿易業人士稱，疫情爆發後已減少到內地傾生意，多以Zoom、微信、電話等方式聯繫，遇到簽署合同情況亦可聘請內地認可的律師作見證。不過如非必要下，會選到珠海隔離14日，因深圳的檢疫酒店的差價比珠海大。

旅遊業促進會總幹事、港澳直通巴士副秘書長崔定邦指，因澳門檢疫酒店房價較高，房間數目不多，雖有港人經澳門入境內地，但為數不算多，而完全方便營商，治本方法是港府推全民檢測及健康碼接軌，盡早通關：「總之內地做乜，我哋就跟住做。」



近日本港疫情已緩和，澳門當局於上月7日起，將由本港入境當地的隔離措施更新，香港入境澳門的人士持有由特區政府認可的檢測機構發出的24小時內的有效核酸檢測陰性結果證明，而入境後仍須接受14天強制檢疫。（資料圖片/梁鵬威攝）

為省7天疫監 有港人選擇經澳門返內地

隨著本港疫情趨緩和，澳門當局上月7日起，更新本港入境當地的隔離措施，香港入境澳門人士持有由特區政府認可的檢測機構發出的24小時內的有效核酸檢測陰性結果證明，入境後只須接受14天強制檢疫；相反，港人直接入境內地，除集中隔離 14 天，其後再進行 7 天社區管理，即「14+7」措施，入境深圳則「7+7+7」，集中隔離7天、居家隔離7天及居家健康監測7天，部分人士為了免卻最後7日的監測或其他隔離措施等，會選擇入境澳門前往內地境內。

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出境到澳門及直接返內地比例拉近

根據入境處往返本地旅客流量統計數字顯示，當局更新港澳檢疫政策前，本港居民經港珠澳大橋到澳門或珠海，與經深圳灣出境到內地的人數比例為1比4；以8月1日為例，本港由港珠澳大橋出境到澳門或珠海人數為255人，由深圳灣出境人數為1147人；然而，到了新規定後，以 9月15日為例，本港由港珠澳大橋出境到澳門或珠海人數為241人、本港由深圳灣出境人數為679人，比例有所拉近。有商界人士不排除多了人選擇經澳門返內地，但他強調除非有特急事項需辦理，否則更多人索性留港處理。

然而，澳門日前錄兩宗肺炎輸入關連個案，涉及兩名在隔離酒店工作的尼泊爾籍保安員，全澳已進入即時預防狀態，港府昨晚（25日）亦收緊回港易及來港易的入境要求，所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」或「來港易」，獲豁免強制檢疫的安排。有關方面亦規定，今早 6時至周三凌晨零時，除 3類人士外，其他人員經珠澳口岸入境珠海後需集中隔離 14天。

崔定邦建議港府仿傚內地及澳門，例如進行全民檢測，以及健康碼，與兩地政府的防疫措施接軌。（香港電台城市論壇FB專頁影片截圖）

澳門檢疫酒店房價高 增加「兜路」返內地成本

旅遊業促進會總幹事、港澳直通巴士副秘書長崔定邦表示，確實有部分市民為了節省居家健康監測7天，而經澳門入境內地。不過他指，由於澳門檢疫酒店的房價較高，房間數目亦不多，變相增加檢疫成本，因此經澳門入境內地的人數並不多。

事實上，除檢疫日數外，酒店房價確實為市民考慮因素之一。有從事中港兩地的貿易公司負責人表示，自疫情爆發後，已減少往返內地的次數。她指，如非必要下會選擇到珠海隔離14日，因深圳的檢疫酒店的差距較大，珠海檢疫酒店的房價及質素較為平均，合共21日的隔離成本較低。

4招取代返內地︰Zoom、微信、電話、請律師

該貿易公司負責人續指，平時會透過通訊會議軟件Zoom等，與內地貿易夥伴聯繫。甚至有醫藥公司管理人員透露，已以透過視像取代面對面的方式，故疫情後從未到內地工幹。她指，可經由微信及電話與內地夥伴聯絡；若遇到簽署合同的情況，亦可聘請內地認可的律師，透過視像會議的方式作見證。

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港旅遊業促港府與內地接軌 推健康碼及全民檢測盡早通關

然而，市民經澳門入境內地，或商人透過不同平台與內地夥伴聯繫，只因香港未能全面恢復內地通關。崔定邦讚揚澳門政府「快手快腳」，每當爆發確診個案立即全民檢測，「冇得唔認澳門叻過香港。」他分析指，香港至今仍未能恢復通關的原因，在於並無仿傚內地的做法。他指，內地並非以打針作為必要的標準，防疫措施相比內地及澳門別樹一格，因此未能獲得兩地政府的信任。

雖然香港本地個案已清零多日，但他建議港府仿傚內地及澳門，例如再推全民檢測，以科學化的方式，證明香港社區並無隱形傳播鏈；以及推行自願健康碼，與內地及澳門接軌。