十一國慶｜警隊新普通話主題曲鍾鎮濤領唱　「發誓守好這片地方」

今日10.1國慶，香港警隊在社交平台上載新主題曲，普通話版本的《捍衛香港》賀國慶。 MV由歌手鍾鎮濤領唱，唱出「用警徽盾牌肩章，做香港的翅膀」、「被誤會、被中傷，才讓微笑更有力量」等歌詞，畫面穿插不少反修例風波畫面，包括理大圍城、縱火、對峙、防暴警驅散、受傷等場景。MV尾聲由多名警員用普通話高喊「我們是香港警察」作結。



香港警隊在社交平台上載新主題曲，普通話版本的《捍衛香港》。（《捍衛香港》截圖）

《捍衛香港》MV全長4分鐘，由歌手鍾鎮濤與警員合唱，歌詞提及「一寸土地都不會讓」、「用警徽盾牌肩章做香港的翅膀」、「我發誓守好這片地方」、「為正義往前闖 為社會的擔當」、「被誤會、被中傷，才讓微笑更有力量」。

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警員齊聲用普通話高呼「我們是香港警察」

MV開首畫面是繁華的香港，國旗、區旗、警隊旗高掛，維港放煙花喜慶，之後穿插不少反修例示威場景，有理大圍城、警員被扔汽油彈、示威者與警員街頭衝突等，亦有警員持盾驅散示威者、清理路障、遇襲受傷等畫面。

國家主席習近平早前視察香港的片段，以及警隊表演中式步操的畫面，同樣有在MV畫面出現。至於MV尾段，更由多名警員齊聲用普通話，高喊「我們是香港警察」作結。