黃楚標中學辦升旗禮　家長攜幼園生到場︰中國人由細個知咩係國慶

按教育局指引，學校必須在元旦、七一回歸日及十一國慶日的活動升掛國旗、區旗及奏唱國歌。今日（1日）十一國慶日，位於東涌的香港教育工作者聯會黃楚標中學，今早11時在學校禮堂舉行升旗儀式，由中聯辦青年工作部處長余升高、中聯辦新界工作部處長余新捷、全國人大港區代表兼教聯會會長黃均瑜，及香港離島區各界協會主席余漢坤等人擔任主禮嘉賓。

有家長帶同女兒出席升旗禮，期望透過活動讓就讀小六女兒感受國慶，「係咩一回事，做返盡責任嘅香港人，為祖國付出同感到光榮」。該家長透露，正準備為女兒揀選即將升讀的中學，故特意提前到校，感受該校於國慶日的活動，未來亦有意為女兒選擇設國情教育的中學升讀。



升旗禮由香港教育工作者聯會黃楚標中學、香港教育工作者聯會黃楚標學校、香港升旗隊總會及香港離島區各界協會聯合舉辦。儀式由升旗隊帶領，以普通話進行，奏起國歌時，在場人士隨即肅立，並注視旗杆。

校方望升旗禮讓學生感受國慶歡愉氣氛

校長許振隆在致辭時表示，疫情下能聚首一堂並不容易，不少家長及學生過去一年都在疫情中渡過，期望透過升旗禮讓大家感受國慶節日的歡愉，又相信大家可共渡過疫境。

他續指，大家生活在香港，可能對國家認識不多，但隨《港區國安法》實施，港人能感受到過去一年香港的太平和穩定。他又感謝家長攜帶子女出席，讓小朋友從小感受國慶活動和升旗禮的莊嚴氣氛。

學生致辭稱國安法下學校回復平靜

學生代表致辭時亦指，隨《港區國安法》實施，社會回復安寧，學校亦回復平靜，身為學生更應有愛國精神及誠懇勤奮的學習態度，回報國家貢獻社會。

除升旗儀式，學校亦安排學生進行多項表演，包括舞獅、朗誦、及合唱團表演，學生現場以普通話朗誦有關中國的詩詞。

女兒將升中 家長攜女感受學校國慶氣氛

鄭先生帶同兩個分別就讀小三和小六的女兒參與升旗禮，他期望，透過活動讓女兒感受國慶「係咩一回事，做返盡責任嘅香港人，為祖國付出同感到光榮」。居於梅窩的鄭先生透露，正準備為女兒揀選即將升讀的中學，故特意前來感受學校於國慶日的活動，未來亦有意為女兒選擇備國情教育的中學升讀。鄭父問及女兒出席活動是否感到開心，女兒回應稱，「你話我開心，咪開心囉」。

望讓小朋友從小認識國慶

劉女士亦帶同就讀幼稚園的女兒參加活動，她笑言，活動非常難得，「喺學校入面一齊唱（國歌）感受唔一樣」，期望活動讓女兒「作為中國人由細個知咩係國慶」。女兒亦表示，很開心可以參與活動，「睇到紅色好靚嘅國旗」，又說曾於幼稚園學習唱國歌。