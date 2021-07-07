校園天地｜培僑書院（小學部）學生對七一升旗的反思

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-07-07 19:25

一次難忘的升旗禮 今天是七月一日，是香港回歸24週年紀念日，也是中國共產黨建黨100週年紀念日，在這重要的日子裡，莊嚴的升旗禮永記我心。 （內容由培僑書院（小學部）提供，全文為學生鄺子恆投稿）

升旗隊進場。(培僑書院提供)

升旗禮即將開始，我們滿懷激動之情排隊入場。烈日當空，大家汗如雨下，沾濕衣襟。天是火熱的，身軀是火熱的，但更火熱的是我的心。我為中國的發展速度感到無比自豪！在短短時間內我們見證了祖國的強大。大家筆直地站在升旗台下，注視著升旗手們，只見他們精神抖擻，邁著整齊矯健的步伐進場了。雄赳赳氣昂昂，即使酷暑難耐，他們依舊堅定地往前走，每一步都是那麼踏實。看到他們的步伐令我聯想到了中國和香港向前邁進的腳步。我們的發展速度一日千里，如今變更加富有和強大。曾經被帝國列強欺壓，而如今靠自己走向世界，走向美好未來，成為世界第三大國，作為一名中國人，我感到無比驕傲！熱血沸騰、激情澎湃的國歌奏響，“起來! 不願做奴隸的人們!把我們的血肉, 築成我們新的長城!......”中華兒女不再軟弱，古往今來，任何時刻，任何困難，我們挺身而出，頑強不屈，心中愛國之火永不滅。看，五星紅旗冉冉升起，它是那麼鮮紅，是無數革命先輩用鮮血染紅的；它是那麼閃耀，是中華兒女團結一心發出的萬丈光芒。星星之火可以燎原，萬眾之力可以輝煌。迎風飄揚的國旗，它是那麼的威武，那麼雄壯，是每一位昂首挺胸、勇攀高峰的中國人。

國旗冉冉升起。(培僑書院提供)

國旗下的講話娓娓道來，一位升旗手講述了一段屈辱的歷史：過去我們由於清王朝的衰敗和政府的軟弱無能，只能被迫簽署賣國的條約，被迫把香港租借給了英國。貪婪的列強政府還向清政府索要了很多錢財......聽到這裡，我忍不住握緊了拳頭，內心無法平靜：現在我們富有強盛了，誰也別想欺負我們！未來，靠我們的努力，我們還會變得更加強大！

時光轉瞬即逝，升旗禮很快就要結束了，散場之際，我們全體合影留念。我心中的激情久久不能散去。當鏡頭定格的那一刻，是無數人見證中國越來越好的一刻！未來還會有更多美好的一刻，我們共同見證。

（內容由培僑書院（小學部）提供，為學生鄺子恆投稿）

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