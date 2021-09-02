小一概覽｜近半官小學列國教為關鍵　有學校辦升旗禮強化身份認同

2022年度「小一入學申請表」及《小學概覽2021》今日（2日）起派發，《香港01》統計《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，有部分學校及近半數官立小學將培養國民教育相關內容，列入的關鍵項目、校風或辦學宗旨欄目。

其中有位於東區的官立小學關鍵項目中列明，學校會透過舉行升旗禮及到內地參觀，強化學生國民身份認同。亦有位於九龍城區官立小學在教學規劃上指，校方以培育學生正面的價值觀和態度為方向，提供公民教育、《憲法》和《基本法》教育及國民教育等。



2022年度「小一入學申請表」及《小學概覽2021》今日（2日）起派發。（資料圖片）

教育局長楊潤雄日前表示，現時社會回復和平理性及減少泛政治化內耗，均有利教育界深化推動國民教育，教育局會繼續與學校攜手推動《憲法》、《基本法》和國家安全教育。

《香港01》統計《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，發現有部分學校及近半數官立小學將國情教育或國民意識等內容，列入的關鍵項目、校風或辦學宗旨欄目。

教育局長楊潤雄日前表示，教育局會繼續與學校攜手推動《憲法》、《基本法》和國家安全教育。（資料圖片）

有官小列明推行國家安全教育

其中，位於九龍城校網的九龍塘官立小學，在正面價值觀和態度的培養欄目中指，學校以培育學生正面的價值觀和態度為方向，為學生提供公民教育、《憲法》和《基本法》教育、國民教育等學習活動。在學校發展計劃方面，亦會推展跨科閱讀，推行國家安全教育。

另外，同區校網的馬頭涌官立小學（紅磡灣），校風欄目中，要求學生「對國家忠心、對家庭盡責」。

位於九龍城校網的九龍塘官立小學列明，會為為學生提供公民教育、《憲法》和《基本法》教育、國民教育等學習活動。（資料圖片）

位於油尖旺區的廣東道官立小學，辦學宗旨上列明，校方致力提供一個愉快及有效的學習環境，讓學生在「德、智、體、群、美」各方面得到均衡的發展，讓學生成為一個對社會、對國家負責任的良好公民。

同區的佐敦道官立小學，辦學宗旨上同樣指，校方旨在培養學生有正確價值觀及積極態度，成為社會有承擔，具國家觀念、香港情懷和國際視野的良好公民。

另外，塘尾道官立小學在學校發展計劃中顯示，學校透過課程與全方位學習經歷，培養學生愛己、愛人、愛社會、愛國家的良好素質。

部分官小加強國民教育

此外，位於深水埗校網的福榮街官立小學及深水埗官立小學，亦分別列明會透過正規課程、班級經營、生活教育課、早會及訓輔活動，推行德育、公民及國民教育；以及在學習活動中加強學生對祖國的認識，成為良好公民。

部分學校亦列明，會加強學生在國民身份上的認同。當中包括位於東區的愛秩序灣官立小學，校方關鍵項目上中列明，學校會透過舉行升旗禮及到內地參觀，強化學生國民身份認同。

北區的粉嶺官立小學在學校發展計劃上指，校方會加強德育、公民及國民意識，建立學生正確的人生觀。另外，位於黃大仙區的黃大仙官立小學，亦在學校關注事項上表明，將會培養學生正向思維，加強國民身份認同。