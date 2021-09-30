新冠疫苗｜66.7%人口已打首針　9月底達七成接種率目標落空

行政長官林鄭月娥一個月前指，希望在9月底時，本港新冠疫苗接種率可以達到七成，不過今天（30日）是9月最後一天，累計只有66.7%的合資格人口已經接種第一劑疫苗，未能達至政府目標。



新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日已踏入第217日，政府已為參與計劃的人士接種共約867萬劑疫苗，其中有超過449萬人口已接種第一針，佔合資格人口的66.7%；而接種第二針的人口則有逾418萬人，佔合資格人口的62.1%。

林鄭月娥在8月31日曾經表示，希望9月底前接種率能夠達至七成，並指當時首劑疫苗接種率是60.6%。不過，最新數據顯示一個月過去，接種率僅增加6.1個百分點。

截至今日晚上8時的過去24小時，共有約30,121人接種了疫苗，其中有11,835人接種第一針，18,286人接種第二針。

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截至今日零時零分，過去24小時共有七宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。