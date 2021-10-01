院舍長者試行不打針須簽紙　聶德權否認施壓：流程參照打流感疫苗

社會福利署在10間安老院舍推行先導計劃，為所有「合適及不反對」接種的院友打科興新冠疫苗，若果家屬不贊成接種，須提供原因。公務員事務局長聶德權表示，做法並非「施壓」，強調流程與每年為長者接種流感疫苗的計劃一致。



院舍接種率不足10％ 曾打流感針就適合

聶德權在國慶酒會後見傳媒，表示目前安老院舍長者接種率仍然不夠10％，根據經驗，長者一旦受感染出現重症或死亡的風險較高，故需要保護。他強調，長者如果曾接種流感疫苗，就適合接種新冠疫苗，而且長者打針後的副作用較其他年齡層少。

至於計劃安排詳情，聶德權稱當局會主動聯絡院舍，經醫生檢視後聯絡適合打針長者的家人。如果家人不反對，得到長者同意就可以打針，反對的話，便不會打針。

社協社區組織幹事阮淑茵今早，在電台節目表示安排來得突然，又指過往打流感針並無類似安排，不同意的家屬並毋須簽文件，擔心院舍會為了「交數」而強迫長者打針，呼籲當局釋除長者及家屬的疑慮。