消費券｜十一連假撞正消費券　西貢遊人疏落　市民腰斬露營去行街

今年國慶連同星期六、日有三日假期，加上第二期消費券剛發放，不少市民把握機會消費。記者今早（2日）到郊游熱點西貢視察，發現人流較平日少，但仍有市民到西貢搭船到離島郊游。



十一連假人流少，船家：生意下跌

今日是十一連假的第二天，加上第二期消費券剛於昨日發放，刺激不少市民外出消費。記者今早到西貢碼頭視察人流，雖然今日是假期，但碼頭一帶的人流並不多，巴士站間中有人排隊，到碼頭乘船郊遊的市民亦疏落。據售賣船飛的職員表示，今年十一假期西貢的人流明顯較以往少，生意亦有所下跌，特別是包船出海的生意更是無人問津。

露營之旅中途腰斬，「派咗消費券去行下街囉」

吳先生與家人昨日由西貢乘船到赤徑露營，他們本打算於赤徑逗留三日兩夜，但因不習慣新購買的充氣地墊，加上地型問題「瞓得唔好，周身骨痛」，所以決定提早搭船回西貢飲茶。

吳先生指雖然三日連假，但西貢比想像中少人，「本身都諗會唔會出到嚟搵唔到位，又冇」。（歐嘉樂攝）

吳先生又指雖然三日連假，但西貢比想像中少人，「本身都諗會唔會出到嚟搵唔到位，又冇」。即使赤徑的營地亦比想像中少人，露營客都集中在近廁所及水源的地方，其他地方都無人露營；對於行程突然腰斬，吳先生卻表示未有感到特別掃興，更表示「啱啱消費券 ，第二期又出埋呢」，指可能會「行下街」，利用消費券的資金購買電器或行山用品。

+ 2

包船遊離島觀光

黃太與朋友一行八人則打算包船到鹽田畝一帶觀光，「本身六十蚊，傾緊會唔會兜多幾個景點一百蚊」。

黃太對今日得天氣感到十分滿意，「正呀！好天，又算乾爽」。（歐嘉樂攝）

她又對今日得天氣感到十分滿意，「正呀！好天，又算乾爽」，又表示雖然較曬，但算可以接受，會做些防曬措施如戴手袖及塗防曬等；黃太又提到剛派發的消費券，指將會「用嚟食，邊度好食去邊食」，今晚郊游完結後亦會回到西貢食海鮮。