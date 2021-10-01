消費券｜市民一炮過全數義購飯券　深水埗明哥：仲有好多熱心港人

第二期電子消費券今(1日)開始派發，不少人已急不及待盤算購物大計。不過，亦有善心市民選擇購買待用飯券，轉贈有需要人士。以免費向基層派飯而聞名的深水埗明哥透露，自首期消費券派發後，陸續有市民以電子方式購買飯票，亦有人一次付款2000元，明哥直言，「其實香港仲有好多熱心人」；同樣有派飯善舉的筲箕灣好運燒臘飯店老闆則指，有市民一次過認購100張待用飯券，亦有不少基層街坊使用消費券購買飯盒。

雖然消費券設有多項交易限制，包括不可用作捐款（包括慈善、宗教及政治組織），但消費券計劃官網列明，市民可根據其意願將使用消費券購買的產品或服務轉贈其他人或機構。



▼第二期電子消費券發放首天情況▼



深水埗「北河同行」，一向風雨不改為區內基層市民及長者義贈飯盒，亦有提供待用飯券，供持票者憑券領取飯盒，待用飯票上列明不可供退稅之用。主理人明哥表示，自首期消費券派發後，不少市民以電子方式購買多張飯票，自用及轉贈派發均有，總額介乎數百元至過千元不等，當中亦有市民一次過以合共2000元、即等同於消費券首期面額購入飯票，「其實香港好多熱心人，用行動就可感動多啲人出嚟。」他又提到，今日下午亦有顧客購入數百元飯票，「佢話今朝好多人排隊(領取消費券)，所以下午先過到嚟。」



明哥又指，因應消費券派發，已為兩間分店安裝電子支付工具，估算有1/5顧客以八達通付款，不少長者到場飲早茶時亦有使用。

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明哥指，本港有不少善心市民，他期望繼續身體力行，感召港人善行。（資料圖片/鄭子峰攝）

筲箕灣好運燒臘飯店多年來免費向長者派飯，老闆鄺羨予指，獲熱心善長支持，令免費派飯日子可維持於一周三天。(筲箕灣好運燒臘飯店FB圖片)

多年來堅拒加價的筲箕灣好運燒臘飯店、其免費向長者派飯善舉亦傳遍區內。老闆鄺羨予指，消費券可令廣大市民受惠，基層尤甚，「一拎到之後，唔少街坊即刻拎嚟用，手頭起碼鬆動少少。」不過，鄺認為，本港百物騰貴，「依家咩都貴，就算用作日常消費，其實都好快用晒。」



他又指，飯店有待用飯券可供認購，自消費券派發後，有市民一次過認購100張飯券。他表示，獲熱心善長支持，免費派飯日子可維持於一周三天，不過自疫情以來，經濟環境轉差，失業率高企，認購飯券或贊助較以往減少3成，「不過我哋都會盡量維持，多嘅話就會加碼，少嘅話亦都會睇住。」

雖然消費券設有多項交易限制，包括不可用作捐款（包括慈善、宗教及政治組織），但消費券計劃官網列明，市民可根據其意願將使用消費券購買的產品或服務轉贈其他人或機構。(消費券計劃官網)

第二期電子消費券今(1日)開始派發，選擇支付寶香港、Tap & Go或WeChat Pay的市民，其消費券已直接存入其帳戶，第二期消費券金額為3,000元；至於選擇以八達通收取的市民，則需自行前往港鐵站的公共交通費用補貼領取站，或便利店和超級市場等拍卡領取，第二期會發放2000元，當「合資格消費」總額在首期消費券發放後的4至7個月內達到4,000元，第三期1,000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。



雖然消費券有多項交易限制，包括不可用作捐款（包括慈善、宗教及政治組織），但消費券計劃官網列明，市民可根據其意願將使用消費券購買的產品或服務轉贈其他人或機構。

▼第二期電子消費券發放首天情況▼

