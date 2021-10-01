消費券｜灣仔小商戶拍烏蠅嘆幫助不大 全日僅接一單消費券生意

第二期電子消費券今天（1日）起發放，適逢假日，不少消費熱點都人頭湧湧，不過記者今日下午到灣仔區視察，部分商店「拍烏蠅」，較為冷清。有服裝店負責人認為對生意幫助不大，稱全日只接到一單以消費券支付的生意，兩個月來不足十名顧客查詢；有眼鏡店負責人則預計，第二期消費券帶動的生意額升幅，會較首期有所放緩，由三成增幅跌至一成半。



今日起可領取第二期消費券，使用Tap&Go、支付寶及WeChat Pay HK登記的市民，消費券會直接存入帳戶；如選以八達通領取消費券，需到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站拍卡，記者今日到銅鑼灣便利店視察，不少市民排隊「嘟卡」，領取消費券，當中以長者為主。

服飾店負責人林小姐慨嘆消費券對小商戶幫助不大。（黃詠榆攝）

服飾店負責人林小姐認為今日人流多，與平常假期相若，不算特別跨張，慨嘆消費券對小商戶幫助不大。她說，兩個月來只接到不足10名客人查詢消費券，「要畀消費券就未試過」，故特意增加Wechat Pay及Alipay兩種電子支付方式，今日終「開齋」，接到1宗消費券生意，「特登架，上個月雖然係得幾個人問，但都唔想無咗，市道太差。」她又認為，直接派錢較消費券方式更好，「你一次過比，人哋要消費咪直接消費。」

手機配件店負責人譚先生說，今日人流「無特別」，認為消費券對帶動生意沒太大幫助，「之前、之後嗰啲都死晒，得嗰十日有生意，有咩意思？」譚指，金額不算多，且分期發放，市民大手筆花費機會低，「對乜嘢商戶都無幫助，（金行）更加無啦，你攞住2000蚊去做乜嘢呀？」

眼鏡店負責人吳先生則指，8月份有消費券，當月生意額有兩、三成增長，預計第二期消費券對生意額亦有幫助，惟升幅有所放緩，料僅得15%。吳又指，今日市面較靜，相信與長假期首日有關，「今日第一日放，大家都抖下先，無咁快出去」。