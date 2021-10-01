消費券｜電子產品「爆買」　旺電谷底反彈　豐澤有人排隊等開門

第二期消費券金額今日（10月1日）起發放，旺角電腦中心有不少人在格價購物，不過消費券對不同規模店舖的生意有大差異，更苦了部份小店。

在旺角電腦中心經營電腦硬件產品的店員任女士表示，今日第二輪消費券發放，人流的確有上升，生意增加一至兩成。但生意額增長背後，是早前曾經歷為期兩、三星期的慘淡市況，她形容說：「就算你喺店前碌保齡，你都唔會打到任何一個人，我見到都驚，心都寒。」在該段時間，店舖生意跌最少七成。有小店職員亦估計，顧客主要流向大型連鎖店。

《香港01》記者今日亦到旺角豐澤分店觀察，現場人流不少，有職員更稱「都未見過未開門有廿幾三十人排隊等開門買嘢」。市民購買的商品五花八門，當中部份手提電話旗艦機更火速售罄，部份電話則只餘少量現貨。



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旺角電腦中心店員：生意增一、兩成

第二期消費券金額今日（10月1日）起發放，加上連續三日假期，旺角人頭湧湧，不少市民到各區逛逛、購物消費。有人選擇用消費券金額購買電子產品，旺角電腦中心有不少人在格價購物。電腦硬件店店員任女士表示，今日的人流多了不少，「只係今日多一、兩成人買嘢，絕大部份都用八達通。」她表示，消費券刺激下，客人購物意欲增加。

旺角電腦中心店員任女士説，兩、三星期前商場內的人流非常少，生意慘淡，今日完成不同了。（梁煥敏攝）

料好景情況僅維持三、四天

可是，今日生意增長背後，早前的生意慘淡得令商戶憂心。任女士説，派發消費券之前的兩、三星期，無論平日抑或周末，商場內人流非常少，生意慘淡，「你睇吓呢條巷已經係好窄，就算你碌保齡，你都唔會打到任何一個人，我見到都驚，心都寒。」

她說，該段期間生意曾跌最少七成，「當你認為消費券幫到手，但係之前要經歷好慘淡情況，對小商戶來説得不償失。」她又以8月發放第一期消費券時為例，首兩日商場人流的確非常多「好好景」，但不出三、四天生意已打回原形，「上次第一日仲多人過𠵱家，我都有晒心理準備，三日後又回復靜英英，依家叫做有嘢做精神啲。」

第二期消費券金額今日（10月1日）起發放，加上連續三日假期，旺角人頭湧湧。（梁煥敏攝）

小商戶嘆輸連鎖店：唔會點樣幫到我哋

同層售賣手提電腦的店舖，同樣不算太多顧客光顧。店舖職員陳先生說，「我唔覺得今日多咗人買嘢，可能多咗一兩部，你去豐澤、百老匯咪多人囉，唔會點樣幫到我哋小商戶。」

他抱怨説，今日的確較多市民來逛逛，但是大多只看不買，或者消費額不太多。在消費券派發之前的兩、三星期，商場的人流稀少，生意更下跌超過一半，「好多人都只看不買，明顯等消費券派發，要經歷嗰段時間幾難捱。」他相信未來數天，消費券對小商店沒有太大幫助。

旺角西洋菜南街豐澤分店職員表示，今日的生意的確好，「都未見過未開門有廿幾三十人排隊等開門買嘢。」（梁煥敏攝）

豐澤店員︰未見過有近三十人排隊等開門

《香港01》記者續到旺角西洋菜南街豐澤分店，以顧客身份查詢。有職員表示，今日的生意的確好，「都未見過未開門有廿幾三十人排隊等開門買嘢。」市民購買的商品五花八門，當中部份手提電話旗艦機火速售罄，部份電話則只餘下少量現貨，「真係全部係因為消費券買，最多係電腦同埋電話啦，基本上乜嘢都有人買。」

有不少精明消費者，知道不少電子產品因船期及其他原因延遲到港，特意在消費券派發之前及利用第一期消費券訂貨，再等到第二期消費券派發時付尾數取貨。該職員說：「今日已經有20幾個呢類客人買嘢，乜嘢產品都有，三星手機、小米都有人訂。」