新冠肺炎｜增5宗輸入　菲傭抵港機場檢測確診　全部人帶變種病毒

衞生防護中心今日（2日）公佈5宗輸入個案，患者分別由印度、菲律賓、德國及法國抵港，包括一名由菲律賓抵港外傭，全部人帶有變種病毒，沒有病徵，亦已接種兩劑疫苗。

另外。今日初步確診少於5宗。



衞生防護中心公佈5宗輸入個案，至今本港個案累計12227宗。首宗個案71歲男子(個案編號：12228)，9月30日乘搭航班UK6401由印度抵港，患者無病徵，在機場檢測時確診，帶有N501Y變種病毒，曾在印度注射兩劑Covishield疫苗。另一名62歲女患者(個案編號：12229)同機抵港，亦在機場檢測確診，帶有L452R變種病毒。

今日增5宗輸入個案。（資料圖片/余俊亮攝）

第三宗個案36歲女子為外傭(個案編號：12230)，9月30日乘搭航班PR330由菲律賓抵港，在機場入境檢測時確診，無病徵，帶有L452R變種病毒，曾在菲律賓接種科興疫苗。第四宗個案41歲男患者(個案編號：12231)，9月28日乘搭PK083由德國抵港，在西營盤華美達海景酒店檢疫時確診，曾在香港接種科興疫苗。第五宗個案29歲男患者，9月28日乘搭CX260由法國抵港，在西營盤華大盛品酒店第三日檢疫時確診，曾在法國接種復必泰疫苗。

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