水馬圍城不再　政總復原貌　李家超：香港回復安全常態

前年反修例示威期間，政府為加強防範，多座政府建築外被設置兩米高水馬陣，時隔兩年多，政府總部水馬陣昨晚（2日）展開移走程序。政務司司長李家超今日（3日）發表網誌稱，今早政總回復原貌，外圍水馬已被移除，其他地方的水馬亦已移走或即將移除，展示香港原有的安全面貌，象徵香港安全、穩定和信心。



李家超在網誌提到，政府總部是管治核心標誌，今早政總回復原貌，外圍水馬已被移除，展示香港原有安全面貌，象徵香港安全、穩定和信心。至於其他地方的水馬，亦已被移除或即將移除，香港全面回復安全常態。

▼工作人員10月2日晚準備移走政府總部外水馬▼



與19年國慶形強烈對比 李家超：今年在鼓動人心氣氛渡過

他表示兩天前的國慶日，全港多區掛滿國旗和區旗的旗海，舉辦了不同慶祝活動，市民高興地渡過，跟2019年國慶日「黑暴和外部勢力插手破壞的場面」形成強烈對比。他提到當時香港多區出現暴動，襲擊及破壞，「暴徒投擲超過100枚汽油彈，在最少68處地點縱火，大肆破壞港鐵、警署、政府建築物和商店等」，並焚燒國旗及破壞國慶裝飾，警方拘捕約300人，相比今年國慶日，市民在國旗和區旗的旗海當中興奮地、熱烈地擺姿勢拍照留念，不同地方活躍舉行慶祝活動，國慶日在興奮和鼓動人心的氣氛下渡過。

李家超形容今年國慶在興奮和鼓動人心氣氛下渡過。

+ 3

年初至今美化約200個道路構築物和約1萬支燈柱

李家超稱，政府積極推出復修和美化工程，例如年初至今，已美化約200個道路構築物和約10,000支燈柱，不單為社區帶來新氣象，更創造近300個臨時職位，有助紓緩受疫情影響的失業情況。

《香港國安法》立竿見影，破壞和反動力量全面減退，外部勢力不敢公然插手破壞香港而「愛國者治港」原則讓立法會回復理性，不再成為外國代理人癱瘓或顛覆政府的工具。 政務司司長李家超

他形容《香港國安法》立竿見影，破壞和反動力量全面減退，「外部勢力不敢公然插手破壞香港」而「愛國者治港」原則讓立法會回復理性，「不再成為外國代理人癱瘓或顛覆政府的工具」。

今屆立法會預期通過法例逾40條 多往年1倍

他認為今屆立法會在「愛國者治港」原則下，既監察政府又具建設性，預期通過的法例有40多條，是過去每年平均20條的一倍，財委會通過的撥款可達2,800億元，對香港建設、發展和就業，產生重要作用。

「十四五」規劃及「前海方案」帶來機遇 李家超：香港前途無限

他在文末大派「定心丸」，強調香港再展安全面貌，回復安全常態，鞏固了香港發展和繁榮的基礎，加上「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「前海方案」等無限機遇：「我很有信心在政府和廣大市民、各階層、各界别的共同努力下，香港前途無限。」