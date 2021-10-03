張翔獲提早續任港大校長5年至2028年　欣喜稱將帶領大學再創高峰

香港大學校長張翔2018年7月上任，任期5年到2023年，但港大校務委員會主席李國章今日（3日）向港大師生及校友發信稱，張翔將獲續任5年、即至2028年。李國章讚揚張翔任內令港大更上一層樓，相信續任安排會令大學再創高峰。張翔透過港大發言人表示對校委會決定感到欣喜，將繼續與師生員工一起努力，帶領大學發展，再創高峰。



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李國章：張翔面對危機有韌力 可令港大再創高峰

李國章向港大員工、學生及校長發信，校委會在諮詢教務委員會後，一致決定張翔2023年時續約多五年，認為具有國際視野的張翔過去三年任職時，能夠將大學的主要工作推進，面對危機時亦有韌力，大學在新冠肺炎疫情時的研究及教學的表現亦出色。

李國章讚揚張翔任內令港大更上一層樓，相信續任安排會令大學再創高峰。（資料圖片）

信中亦稱張翔亦負責了不少策略發展，包括在校園興建科學與工程實驗室大樓”Tech Landmarks”；在深圳設立香港大學校園；在全球招募頂尖專家，都令大學成為世界級學府。李國章又稱，校委會認為持續的管治對大學非常重要，有信心張翔能夠繼續有效帶領大學再創高峰。

張翔：將與師生努力提升港大本地和國際的地位和聲譽

張翔透過港大發言人稱，對校委會決定感到欣喜：「非常感謝大學對我的信任，我很榮幸能夠擔任這所優秀學府的校長，我將繼續與師生員工一起努力，帶領大學發展再創高峰，提升港大在本地和國際的地位和聲譽。」