選委會｜李國章代替張翔任港大當然選委　陳智思循社福界入局

政府今日（26日）刊憲，除了熱血公民鄭松泰外，310名選委會當然委員均獲裁定提名有效。根據法例，共有30席的教育界有一半當然選委，包括11名大學校長，但據刊憲名單，港大校長張翔未有登記為選委，由校委會主席李國章取以代之；科大校長史維亦無登記為當然選委，改由校董會主席廖長城代表。

行政會議召集人陳智思本身是港區人大代表，可循第五界別成為當然選委，但他以社聯執行委員會主席身份成為社福界選委，社聯行政總裁蔡海偉則未有角逐選委。



張翔、史維、郭位未任教育界選委

教育界共有16名當然選委，有8名大學校長登記為當選選委，包括中大校長段崇智、理大校長騰錦光、教育大學校長張仁良、浸大校長衛炳江、嶺大校長鄭國漢、公開大學校長林群聲、樹仁大學校長兼校監胡鴻烈及恒大校長何順文。

其餘3間大學則由校董會主席或校委會主席，代替校長擔任選委，其中港大校委會主席李國章代替校長張翔、城大校董會主席黃嘉純代替校長郭位、科大校董會主席廖長城代替校長史維。翻查資料，有台灣背景的史維及郭位均來港工作超過十年，理應可申請成為香港永久性居民，繼而登記成為地方選區選民，便會符合資格成為選委。

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社工註冊局無派代表出任選委 社福界僅得29名選委

經改組的社會福利界共有30席，其中15席為當然選委，本身並非社工的行政會議召集人陳智思以社聯執行委員會主席身份晉身選委行列。全國政協常委許榮茂未有登記為第五界別選委，而是以新家園協會董事會主席身份擔任社福界選委。全國政協委員蘇長榮以香港島各界社會服務基金會董事會主席身份，成為社福界選委。

社工註冊局主席是此界別的當然選委，但7月該局透過投票否決登記成為當然選委，當時有成員認為參與政治選舉已超出該局的法定職權，也有個別成員認為修例令選委出任的方法，由註冊社工經選舉產生轉變為委任制，不再具有認受性。

因該局未有派代表登記為當然選委，令社福界選委總人數只有29人。

董建華、梁振英任政協界選委

法律界30席之中有6席當然選委，由基本法委員會港區委員擔任，最近獲任命的李國章因擔任教育界選委，故法律界只有5人擔任當然選委，包括立法會議員梁美芬，因此法律界最終只有29名選委。

在工程界及建築、測量、規劃及園境界，11名當然選委的指明職位均為政府官員兼任，包括房委會主席由運房局局長陳帆兼任、大嶼山發展諮詢委員會主席由發展局局長黃偉綸兼任。根據刊憲名單，11名由官員擔任主席的委員會均指派委員會成員登記為當然選委，例如城規會由非官方成員廖凌康代表、社區參與綠化委員會由非官方成員陳志球代表、大嶼山發展諮詢委員會由非官方委員劉振江代表等。

在第五界別，絕大部分港區特邀全國委員及港區人大代表也登記為該界別當然選委，包括全國政協副主席董建華及梁振英、全國人大常委譚耀宗等。

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