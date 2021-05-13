台中研院學者聲援港大校友訴求　籲撤銷港大校長張翔院士資格

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-13 13:05

張崑陽、周永康等香港大學校友，近日公開呼籲台灣中研院撤銷港大校長張翔院士資格。中研院研究人員自由學社周三（12日）召開記者會聲援有關訴求，並批評張翔打壓港大學術自由。

學者批評張翔打壓港大學術自由。（資料圖片／李澤彤攝）

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人批評，張翔強烈認同中共政權，支持國安法、「反送中條例」和香港警察鎮壓市民，以及加入反民主的建制派集團，秉承北京意旨任其忠實打手，打壓港大的學術自由、大學自主及學生自治，讓學生直接暴露在國安法的暴力陰影下。他指，用轉型正義術語來說，「張翔就是中共以國家暴力摧毀香港的執行者、加害者。」

吳叡人又引述今年3月德國智庫全球公共政策研究所的「全球學術自由指數」報告稱，台灣是A級，而D級的香港比俄羅斯、柬埔寨及越南更低，張翔作為香港學術龍頭港大的校長難以卸責，「這樣的人竟是中研院院士」。他強調，院士賦有「對中華民國忠誠義務」，但張翔強烈支持北京政權，這可受質疑，其次是張翔打壓師生，有很多違背校園自主、學生自治之舉，基於這些理由，張翔的院士資格應被取消。

另外，中研院社會所研究員林宗弘呼籲，中研院應建立搶救香港學者，同時吸引人才到台的一套機制，如每年選擇3至5名學術自由受到侵害的香港學者，提供2年的聲援香港學術自由獎學金，讓其到台講學交流等。中研院歷史語言研究所副研究員張谷銘則建議，院長廖俊智作為院士會議的主席，可以仿效英國劍橋大學沃爾夫森學院的院長，將社會對張翔的指控寄給他，並要求答辯，以作院士會議討論的參考。

（中央社）