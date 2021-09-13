劏房租管｜劏房戶己遭業主加租10%　團體批封頂機制離地倡5%為限

港府將修例設立劏房租務管制，根據最新提交立法會文件，運房局建議續租加幅上限，由15%下調至10%。

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤批評10%加幅上限仍然太高，形容為「離地」。她指不少劏房戶現時平均加租幅度已達7-8%，更有人已被加租10%，認為應以5%為上限才可保障住戶。



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運輸及房屋局最新提交予立法會文件所示，因應立法會議員的關注，並為劏房的低收入人士和家庭租戶提供更多保障，政府稱經仔細考慮後會建議修正案，將訂續租時的加租上限，由15%修改至10%。

已有業主修例前要求簽新約

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤指，加租幅度雖下調至10%，對劏房戶而言仍然太高，認為政府「離地」。她指，於政府建議推行租管後的「空窗期」，已有劏房戶被加租7-8%，最多甚至高達10%；亦有業主要求提早簽新約。

她指，10%的加幅上限未能保障劏房戶，認為至少要將上限下調至5%，同時亦要配合起始租金推行，才能真正幫助劏房戶。她質疑當局下調加幅只為配合建制派議員「扯貓尾」，未有從住戶角度出發。

政府稱經仔細考慮後會建議修正案，將訂續租時的加租上限，由15%修改至10%。（資料圖片／李澤彤攝）

團體倡跟通漲率釐定上限

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉同樣指出，加幅上限定於10%為太高，劏房戶難以負擔。他指近月有劏房戶陸續被加租，當中有人原以每月5000多元租住單位，近日卻被加租1300元，即加幅超過20%，而平均住戶租金加幅亦達6-7%。他認為現時加幅上限未能保障住戶，建議應至少將上限下調至3-8%，或跟從通漲率釐定，可更貼近社會狀況。

促實施起始租金

公屋聯會對政府調低加租上限表示歡迎，不過希望政府可延長優先續租的時間，並重新考慮訂立起始租金，以進一步保障劏房租戶的租住權益。

民建聯亦對此表示歡迎，並相信此做法能進一步保障議價能力較低的基層住戶，讓他們得到基本住屋權的保障。不過，民建聯立法會議員柯創盛表示，希望政府可實施起始租金，又擔心有無良業主會趁法例實施前的真空期加租，故建議真空期不多於三個月。

運房局局長陳帆曾指加租上限已平衡租戶及業主的權益。（資料圖片）

根據劏房租務管制研究工作小組的報告，在完成首兩年租期後，建議續租時可加租一次，加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並設15%封頂機制。社會有聲音指加幅上限過高，多個團體建議將幅度上限下調，包括降至5%，或根據甲類消費物價指數作調整。當時小組主席梁永祥指若限制太多或會「好心做壞事」，令劏房單位大減。運房局局長陳帆亦曾指已平衡租戶及業主的權益。