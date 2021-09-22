劏房七旬伯日洗腎三次　妻全職照顧領免費飯度日：不介意過期食物

中秋佳節本是長者享受天倫之樂的日子，但仍有一些患病的長者在艱苦度日。本港社企「銀杏館」近日探訪一對居於劏房的七旬夫婦，為他們送上月餅及福袋。70多歲陳伯伯患有腎病，每天在妻子的幫忙下，在家需洗腎3次，妻子為照顧他，無法外出工作，一日三餐也成難題。兩老每天只能領取社企免費飯、翻熱湯包等，並曾對社工表示，即使食物過了期他也不介意，請留給他們。



70多歲的陳伯伯與太太住在筲箕灣一個小劏房，房租需4000至5000元。 環境狹窄，只足夠放一張雙人床，並無空間擺放其他傢俱。他們在床頭放了一個電壺，平日用來煮麵或買一些現成湯包翻熱，就當作一餐，每天坐在床邊吃飯。

至於床尾，則放了堆好幾箱用作洗腎的醫療用品。每次送來也是幾大箱，因沒甚麼空位，只好放在床尾。陳伯伯則靠妻子獨力照顧，每天洗腎三次。由於洗腎過程要很謹慎，陳太在醫院學習了一星期，才學會怎樣處理。

為了照顧丈夫，她未能外出工作，夫妻零收入，只能靠每月合共約7000多元的津貼過活。惟每月房租約5000元，洗腎要用的醫療物資約1000至2000元，扣除這些開支，7000多元的津貼已所剩無幾，電費、水費等亦難以負擔。現時，兩老每天會在銀杏館領取免費飯盒，以減輕經濟負擔。《銀杏館》的社工表示，陳伯伯曾向社工表示，如果有過期的食物二人也不介意，請為他們留下。

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



+ 21

貼文經由《銀杏館》發布就引來大量網民關注，部分網民直接向兩位老人捐出款項，也有人表示將捐物資，更有人質疑為何年邁老人仍然住在劏房而未搬入公屋。銀杏館回覆網民查詢時表示，兩老已申請公屋幾年，目前仍在輪候中。

想幫助兩位長者的熱心人有不少，銀杏館表示，有心人可透過WhatsApp聯絡他們的社工（67762876），商討支援方法。