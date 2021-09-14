劏房租管｜關注團體：兩成劏房戶已加租　有住戶每月交租近萬元

本港劏房問題嚴重，港府將修例設立劏房租務管制。不過，有劏房戶表示，在入住單位年半後已被業主加租，亦有劏房戶拒絕加租後，被業主以其他理由要求搬走。觀塘劏房居民關注組表示，據他們了解，現時有兩成街坊已被業主加租或「預告」加租，近3個月更不斷收到業主加租的求助個案，他們擔心有業主希望在劏房租管實施前先加租，令起始租金在較高水平「賺盡」。

運房局近日「跪低」願意讓步，將續租加幅上限由15%下調至10%，關注組表示，現時坊間劏房的加租幅度平均6至8%，擔心日後業主會「加到盡」，建議將加租幅度上限調低至5%。



黃女士一家四口居於130呎劏房，但一年半後已被加租6%，租金由4900元增至5200元，而她亦問過早前曾入住該單位8年的朋友，當時只會兩年加租一次，質疑加租與劏房租管即將實施有關。

她又指，雖然想搬走，但現時市場上的劏房更貴更細，試過一日內找五間地產代理，但仍找不到合適單位，最終只能繼續租住該劏房。

上限10%比坊間加租幅度高

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤表示，雖然現時續租加幅上限建議由15%下調至10%，但以黃女士為例，她的加租幅度亦只得6%，擔心日後業主會「加到盡」觸及10%上限，直言對最新建議「不收貨」，「10%已經遠超（坊間劏房）的加租幅度。」

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要求加租被拒 之後被逼遷

而劏房戶張女士正與兩名子女居在80呎劏房，租金高達5000元。入住半年後，單位的天花已常掉灰，「試過食食下飯跌落啲餸到。」惟叫業主維修時，對方只要求張女士「再觀察下」，而單位的水龍頭漏水時，業主亦拒絕修理，她直言：「有冤無路訴！」

張女士又指，當租約滿一年後，業主要求加租500元，張女士拒絕後，業主又以屋宇署要求修繕防火門為由要求她搬走，惟同樓層的其他劏房戶卻毋須搬出。

租有升降機劏房 月租已達8600

至於另一劏房戶阿偉，因工傷要用輪椅出入，因此而租住有升降機的劏房大廈，但租金卻高達8600元，連水電費更達9500元，佔去收入一半，平日只好節衣縮食，直言：「好吃力」。

擔心無起始租金下 業主先定較高租金

陳穎彤表示，阿偉劏房的租金在觀塘「貴絕全區」，質疑政府不實施起始租金下，業主一開始便能將租金定在高位，結果令租管形同虛設，更擔心有業主希望在劏房租管實施前先加租，以得到更貴的起租。

她又批評，草案條例列明，若業主沒有維修處所的相關設施，租客可終止租賃，變相業主無法定責任為租客維修。

業主表明因租津及租管要加租

陳穎彤亦表示，據他們了解，現時有兩成街坊已被加租或「被預告」加租，有業主更表明因有租金津貼及租務管制，故需要調高租金。她擔心，在劏房租管實施前的空窗期內，會有大量劏房戶被加租，故建議應盡快在3個月內實施條例。

關注組表示，現時法案「唔湯唔水」，希望政府可修訂草案內容，建議設立起始租金、規定加租幅度上限5%、釐定業主維修責任、在條例實施後未完成租期的舊租約同時受保障等。而關注組近日進行聯署，要求改善租管草案，至今已收集到767個聯署簽名。

陳穎彤表示，起始租金可參考荷蘭等的外國制度，即租金會從住屋角度出發，質素越好就越貴。而社聯亦曾建議制定類似方案，在不同項目中定立租金金額，例如單位內的窗戶數目、住屋種類、分間情況等。