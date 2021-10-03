發展局常秘林世雄本月退休　難忘汀九橋工程及檢疫設施

發展局局長黃偉綸今日（3日）發表網誌，交待發展局常任秘書長（工務）林世雄將在本月榮休。網誌中提到，林世雄在政府工作35年，當中最難忘兩項工程項目，更以「膽粗粗」形容，包括90年代的汀九橋建造工程，以及去年必須於短時間內完成的檢疫設施及臨時醫院項目。



發展局工務科常任秘書長林世雄（左）本月榮休，發展局局長黃偉綸（右）邀請他分享其工作感受。（發展局網站）

林世雄在1986年加入政府任職助理工程師，其後於2009年升任總工程師，2014年晉升為首席政府工程師。

他於2015年擔任土木工程拓展署港島及離島拓展處處長，2016年榮升土木工程拓展署署長，並在2018年10月起出任發展局常任秘書長，直至今月榮休。

參與建造大型斜拉索橋汀九橋

林世雄表示，汀九橋建造工程是他其中一個最難忘的工程項目。他說，青馬大橋和汲水門大橋1992年開始興建，並由外間工程顧問負責設計和建造。直至1993年汀九橋項目上馬，當時政府決定把項目交予路政署負責，而他亦參與其中。

他形容，工程團隊無論在設計、施工、維修方面都走到最前線，至今團隊仍不時聚首，緬懷昔日點滴。

汀九橋建造工程是林世雄最難忘的工務工程之一。（發展局網站）

以MiC技術建檢疫營舍和臨時醫院

至於另一項目則是檢疫設施。林世雄說，去年初疫情發展初期，建築署和土木工程拓展署「膽粗粗」地承諾在極短時間內，以「組裝合成」建築法（MiC）興建檢疫設施。不過，當時香港還未有一個以MiC來完成的項目，加上內地生產線和本地地盤可能受疫情影響而隨時停工。

最終，團隊在數個月內在不同地方完成約4,000個檢疫單位，亦能在4個月完成超過800張病床的「北大嶼山醫院香港感染控制中心」。