01消息︰政府研新鐵路貫穿新界北發展　蓮塘香園圍口岸或延至大埔

開發新界土地議題，料為本周三（6日）公布《施政報告》的重頭戲。《香港01》早前報道，當局計劃放寬「祖堂地」出售門檻、增加新界北地積比等方法，加速土地發展，預計新界未來有多項大規模發展計劃，同時配合前海發展及融入「十四五規劃」。

《香港01》最新取得消息，料《施政報告》內將有著墨，提及研究多項基建工程，配合新界北發展。其中除早前「已見光」，將進一步研究由洪水橋接駁深圳前海的跨境鐵路外；因應新界北一帶發展，現有東鐵線隨時壓力爆煲，當局擬於新界北增建新鐵路線。

綜合多方消息，新鐵路初步走線將由蓮塘/香園圍口岸出發，至少會途經坪輋、皇后山等新發展區，並將於大埔區設立新站，其餘走線方向仍然待定，當局亦正就走線延伸方向，向多方「摸底」。



港府早前曾披露，新界北發展預計容納不少於20萬人口。北區人口未來大幅增加，發展局長黃偉綸早前率先披露，會在《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》中，包括新界北所需的策略性運輸基建。

北環線曾提出建延線駁通粉嶺北及坪輋、打鼓嶺一帶。（鐵路發展策略2014）

過去《鐵路發展策略2014》，曾建議北環線要為在古洞向新界北延伸預留彈性，而北環線工程現亦有包括潛在擴建至坪輋的備置工程。《香港01》取得消息，除北環線以外，《施政報告》將公布在新界北另研究興建新鐵路線，而走線至少會涵蓋香園圍至大埔一段。

因應新界北發展勢必加重現有東鐵線負荷，新界北新鐵路線料起「分擔」東鐵負荷作用。現時大埔區內已有大埔墟站及太和站兩個東鐵線車站，消息指，新鐵路線或於大埔加設新站，選址甚或會距離現時兩站較遠的位置。

不同團體曾倡興建新界北鐵路

翻查資料，近期不同團體均有就類似鐵路，提出走線建議，包括實政圓桌立法會議員田北辰，曾建議興建新鐵路由新界北接駁大埔工業園，然後再前往市區；團結香港基金的建議，則由香園圍出發後，途經皇后山及大埔林村，再經大圍前往美孚一帶。

團結香港基金建議的鐵路項目。（團結香港基金提供）

林村建屋項目若上馬涉1.2萬伙

翻查資料，近期大埔工業邨及林村一帶，均有地產商向港府提交「土地共享計劃」申請，包括南豐發展提出在大埔露輝路及汀角路約34.3萬平方呎土地，擬建逾1,600單位，及恒地聯同會德豐在林村社山路及林錦公路約208萬平方呎建1.2萬伙公私營房屋。兩幅用地與現時大埔區的鐵路站都有距離，有大量居民遷入，需提供一定交通配套。

北環線「摸底」提新支線計劃接駁至元朗上村一帶

不過綜合多方消息，新界北鐵路除香園圍、坪輋、皇后山及大埔，其餘走線段仍存變數。有鄉事派人士向《香港01》透露，北環線項目早前首次提出，在錦上路以南擴建北環線支線，近期相關人士於北環線詳細研究「摸底」時，曾漏口風指，該支線或由北環線牛潭尾站出發，接駁範圍包括元朗上村一帶。

若有關支線工程成事，有估計指，該線或有機會延伸至大埔林村，連接新界北鐵路，進一步改善新界東西的鐵路網絡，並釋放沿線土地潛力。

陳恒鑌︰東鐵線爆滿 需要興建新鐵路解決交通需求

立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌表示，北區人口增加，東鐵線爆滿，需要興建鐵路解決交通需求，過去亦曾提出興建新鐵路，接駁新界東北至大嶼山人工島，部份走線與現有東鐵線平衡。新鐵路線到沙田後，建議轉向駁向葵涌貨櫃碼頭一帶，再經青衣西南接駁大嶼山。他指，無論最終走線如何，現時新界一帶的發展，的確有需要建造新鐵路。

倡洪水橋接深圳前海鐵路 港段南延青龍頭接明日大嶼人工島

政府亦料配合大灣區及前海發展，於《施政報告》中提出進一步研究洪水橋前往深圳前海的跨境鐵路，配合前海發展。有關鐵路走線過去曾提出，當時計劃駁通香港機場、洪水橋、深圳前海及深圳寶安機場，預計成本會超過1,100億元，因整體財務可行性成疑而未有推行。惟中央上月再提出前海方案，或提升建造鐵路的經濟效益，令計劃加速上馬。

陳恒鑌表示，過去亦曾建議興建新鐵路，由洪水橋北接深圳前海、南延青龍頭接駁交椅洲。他說，暫時仍不知政府規劃的走線如何，或仍需時研究。