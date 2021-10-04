通關｜何栢良指本港未現復陽傳染　倘跟內地患者留院10日增至三周

中港兩地早前開會商討恢復通關可行性。隨團的政府專家顧問許樹昌透露，內地期望本港於數個方面貼近內地準則，包括高危群組檢疫安排、確診者出院條件及豁免檢疫政策等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）在港台節目《千禧年代》指，現時本港大部份患者可於10日內出院，若跟從內地標準，患者或需要至少3周才能回家，而本港至今未有出現確診者出院後出現傳播鏈。不過，他指若內地開出通關要求清單，本港無選擇需要跟從。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，現時本港確診者出院條件對比全球各地相對嚴謹，大部份患者於10日內出院，亦有人入院僅2至3日。內地現時以兩次呈陰性檢測為基準，出院者另需於指定處所進行醫學監測14天。他估計若需跟從內地標準，或需要至少3周才能出院。

他指，若規定出院者進行醫學監測14天固然更穩陣，不過本港至今未有確診者出院後出現傳播鏈的情況，而情況於外國亦罕有。他指出，此類復陽再傳染的個案，通常均涉及患者的免疫系統有問題，不過出現有關情況屬微乎其微。

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至於高危群組檢疫安排，內地現時要求醫護、機組人員、檢疫酒店從業員等高危群組隔日一檢，何栢良指需要看內地「個網撒到幾大」，會否需要將在醫院工作的清潔工、負責登記的員工亦包括在內。不過，他指若內地訂出清單，本港若要通關將無選擇下需要滿足內地要求。

至於「過關碼」系統，何栢良認為基本上與過往提出的「健康碼」無分別，相信若加入市民過去3周行蹤及旅遊史資料亦問題不大。他指，改名為「過關碼」有助明確指出系統供通關使用，對未有考慮離境往內地的市民而言，將可有選擇及取得平衡。