通關｜港府研「過關碼」　料推實名制、須申報過去21日行蹤

本港持續「清零」，中港兩地早前開會商討恢復通關可行性。隨團的政府專家顧問許樹昌透露，創新及科技局正籌備「過關碼」系統，相信是條件之一，當中包括紀錄市民的核酸檢測結果、接種疫苗紀錄，以及過去3周行蹤及旅遊史等，供過關前往內地的本港居民使用，他又指，內地方面有提及需用實名制登記。

創科局局長薛永恒今(3日)則於公開活動後表示，本港已經個多月沒有本地確診個案，是時候準備與內地重新通關，當局正準備檢視防疫抗疫工作，包括全面檢視「香港健康碼」，盼令粵港澳三地聯防聯控機制做得更好。



許樹昌表示，內地衛健委對本港防疫措施有數個主要憂慮，他相信「過關碼」將會是其中一項通關條件。（資料圖片 / 羅君豪攝）

政府主要官員包括政務司司長李家超、食衞局局長陳肇始等，日前率團北上深圳開會，與內地商討「疫情防控工作對接」。

內地期望港人用戶實名登記

有份隨團的許樹昌今日於一個電視節目受訪時表示，創新及科技局正研發「過關碼」系統，讓需要過關回內地的市民使用，預計將成為其中一項通關條件，當中會包括核酸檢測報告、疫苗接種記錄，及到訪內地前3星期內的旅遊紀錄等，包括曾否前往高危地區，至於行蹤方面，「記唔記錄行蹤，我唔知會不會將你依家安心出行資料可以過到落去(轉移至「過關碼」)，呢啲都要再同創科局再傾」；他又指，內地當局期望用戶以實名制登記。

本港及內地通關仍未有具體時間表。(資料圖片)

出席公開活動後接受傳媒訪問的創科局局長薛永恒則表示，港府於去年7、8月已完成「香港健康碼」，方便市民往來粵港澳，其中包括「回港易」和「來港易」，他又強調是時候準備好重新通關，努力全面檢視現時的防疫工作，保證通關有序安排，三地聯防聯控工作做得更好。當局會全面檢視香港健康碼，加強防禦工作。他又表示，用好科技是防疫抗疫重要的環節，當局會不斷探索新科技協助抗疫。