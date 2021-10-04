2019年癌病新症錄3.5萬宗創新高　日均96人確診　女士患病風險增

醫管局今日（4日）公布全港最新癌症數據分析，本港2019年新增癌症個案創新高，錄得3.5萬宗，按年上升3.1%，隨着本港人口老化，新症個案亦有所增加，至於男女患癌發病率的差距亦有所收窄，意味女性患癌風險持續上升。

香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，由於本港人口結構逐漸轉為女多男少，女性年齡層亦集中盛年及中年，估算未來2至3年，發病率趨勢將會超越男性。



根據醫管局數字顯示，本港2019年錄得35082宗新症，較2018年增加1054宗上升3.1%，每日平均有96人確診，男女新症個案分別17685及17397宗。首五位分別為為肺癌（5575宗）、大腸癌（5556宗）、乳腺癌（4793宗）、前列腺癌（2532宗）及肝癌（1876宗）。

新症增加源於人口增長及老化

本港65歲或以上長者佔整體人口18%，但超過一半（53%）癌症發病於長者群組，每千人口非長者與長者癌症發病比例為1:5.2。與近十年比較，癌症發病上升3.1%，癌症死亡上升1.5%，長者人口上升3.9%，反映癌症新症及死亡個案增加主要源於人口增長及老年化。

女士患癌發病率2、3年內超男士

過去十年，男士發病率有所下降，數字近年轉趨橫行，女士則持續上升。香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，男性發病率仍然比女性高，但由於本港女多男少，年齡層集中盛年及中年，相對風險較高，估算未來2至3年，女性發病率趨勢將會超越男性。

香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，由於本港人口結構逐漸女多男少，女性年齡層亦集中盛年及中年，估算未來2至3年，發病率趨勢將會超越男性。（孔繁栩攝）

2019年癌症死亡個案有14871宗，上升1.9%，「頭號殺手」是肺癌有4033宗，上升4.7%，其次為大腸癌有2174宗下跌6.1%，肝癌1530宗上升2.9%，乳腺癌859宗上升13.6%，胰臟癌740宗上升4.1%。

肺癌同樣是本港最常見癌症，2019年錄得5575宗，取代大腸癌成為首位，每10萬人有74宗，男女比例1.6:1，年齡中位數男女分別70歲及68歲，由於肺癌沒明顯症狀，一般在後期才被發現，有57.3%患者在確診時已經屬於第四期。

肺癌個案增或與基因突變有關

黃錦洪醫生表示，肺癌成因與吸煙及空氣質素有關，但近年吸煙數字有所下降，現時有約五成患者都有基因突變，估計可能有關，但需要再進一步醫學研究成因，市民如果有咳出血，呼吸問題應盡早求醫。